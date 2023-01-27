27 Oca 2023 - 11:13- Ekonomi G: 27 Oca 2023 - 11:15

KTO meclisinde "borç yapılandırma paketi" konuşuldu

Körfez Ticaret Odası'nın ocak ayı meclis toplantısında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, borç yapılandırma paketinin avantajlarından bahsederek, borcunu düzenli ödeyen mükelleflerin de unutulmaması gerektiğini söyledi. Öztürk, "Borçlulara ödeme fırsatı tanınırken, borcunu zamanında ödeyen mükellefinde desteklenmesi gerektiğini ve bu yönde de çalışmalar yapılması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.
KTO meclisinde "borç yapılandırma paketi" konuşuldu mask
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Körfez Ticaret Odası'nın (KTO) ocak ayı meclis toplantısı, Meclis Başkan Yardımcısı Murta Gürsoy başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya, Doğu Marmara Gümrük Müdürü Yaşar Yaman ve Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel de konuk oldu. KTO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, ocak ayı faaliyetleri ile ilgili meclis üyelerini bilgilendirdi.

2022 yılında açılan ve kapanan şirket sayıları hakkında bilgiler veren Öztürk, "2022 yılında, 2021 yılına göre kurulan şirket sayısının yüzde 27,8, kurulan kooperatif sayısının ise yüzde 38,8 arttığını, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısının ise yüzde 1,7 azaldığını görüyoruz. 2021 yılına göre kapanan şirket sayısının ise yüzde 42,8 oranında, kapanan kooperatif sayısının yüzde 17,8 oranında, gerçek kişi ticari işletme sayısının ise yüzde 9,3 oranında arttığını görüyoruz" dedi.

"Ödemelerini aksatmadan, düzgün ve düzenli şekilde yapan mükellefler unutulmamalı"
Borç yapılandırma paketine de değinen Öztürk; vergi daireleri, gümrük müdürlükleri, SGK, belediyeler, il özel idareleri, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları gibi kurumların kamu alacaklarını yeniden yapılandıran bir kanun teklifi hazırlandığını, bu teklifle vatandaşların ve şirketlerin, vergi ve prim yükümlülükleri başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçlarının cezalarının kaldırılması ve borçları belirli bir oranla güncelleme ve taksitle ödeme imkanı getirildiğinden bahsetti. Öztürk, "Bu noktada bir konuya özellikle dikkati çekmek istiyoruz. Borcunu ödeyemeyen kadar, devlete olan yükümlülüklerini tüm sorumluluklarının önüne alan, kendi kaynağı olmadığında kredi kullanarak yükümlülüklerini yerine getiren, devlete borcu olmayan mükelleflerimiz de var. Şartların ne olduğuna bakmaksızın, devlete olan ödemelerini aksatmadan, düzgün ve düzenli bir şekilde yapan mükellefler unutulmamalı. Borçlulara ödeme fırsatı tanınırken, borcunu zamanında ödeyen mükellefinde desteklenmesi gerektiğini ve bu yönde de çalışmalar yapılması gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.
# Deniz, kamu

27 Oca 2023 - 11:13 - Ekonomi

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