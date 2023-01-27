Ticari filolar, Ford Otosan'ın elektrikli ticari aracı E-Transit ile büyüyor

Ford Otosan açıklamasına göre, Ford Otosan’ın Gölcük Fabrikası’nda ürettiği Avrupa’nın en güçlü, Türkiye’nin ilk tam elektrikli ticari aracı Ford E-Transit, ticari filoları bir üst seviyeye taşıyor.

Hızla yükselen e-ticaret ve çevre dostu mobilite trendine yönelik ihtiyaçlardan yola çıkan Ford Otosan’ın yüzde 100 elektrikli hafif ticari aracı E-Transit, filolarını çevre dostu elektrikli araçlarla büyütmek isteyen enerji dağıtımından kargo dağıtımına, eğitim hizmetlerinden tüketim ürünlerine kadar birçok sektörde 13 firmanın filosuna katıldı.

Ford Otosan’ın elektrifikasyon yolculuğunda önemli bir adım olan E-Transit, dayanıklılık ve fonksiyonellikten ödün vermeden, sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmaya yardımcı olmak için özel olarak tasarlandı.

Sınıfının en güçlüsü olan arkadan çekişli motoruyla çabuk hızlanma sağlayan Ford E-Transit, 135 kW ve 198 kW güç üreten elektrikli motor seçeneklerine ve 15,1 metreküpe varan yükleme alanına sahip.

E-Transit’te hem AC hem de DC hızlı şarj özelliği bulunuyor. Böylece AC şarj ile yaklaşık 8,2 saatte yüzde 100 şarj olabilirken 115 kW DC Hızlı şarj özelliği ile de 34 dakika içinde yüzde 15’ten yüzde 80’e kadar şarj gerçekleştirebiliyor.

Kapsamlı sürücü destek sistemleri paketiyle bağımsız araç güvenlik değerlendirme kuruluşu Euro NCAP tarafından ticari araçlar alanında Altın Ödüle layık bulunan Ford E-Transit’in sunduğu sürücü destek teknolojileri arasında yaya algılama özellikli Çarpışma Önleme Yardımı, trafik levha tanıma özellikli Akıllı Adaptif Hız Kontrolü, şerit takip uyarılı ve yardımlı Kör Nokta Bilgi Sistemi, 360 derece kamera ve Geri Manevra Fren Desteği yer alıyor.

"Ticaretin geleceğine yön vermeyi sürdüreceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ford Türkiye İş Birimi Lideri Özgür Yücetürk, Kocaeli fabrikalarında ürettikleri Türkiye’nin ilk elektrikli ticari aracı Ford E-Transit ile müşterilerin operasyonlarına destek olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Filo müşterilerinin verimini artırmanın ve iş ortaklarıyla birlikte değer yarattıkları uzun vadeli iş birlikleri kurmanın kendileri için çok değerli olduğunu kaydeden Yücetürk, şöyle devam etti:

"Mühendislik ve AR-GE becerilerimizle paydaşlarımızın ihtiyaçlarına yanıt veren yenilikçi ürün ve teknolojileri geliştirmeye devam edeceğiz. Ticaretin geleceğine yön vermeyi sürdüreceğiz. E-Transit, Ford markamızın global iş modeli Ford Pro sisteminin ilk araçlarından. Profesyonel ticari araç müşterilerinin tüm ihtiyaçlarını tek bir noktadan karşılayan Ford Pro, ticari araçlar için yazılım, şarj, servis ve finansman hizmetlerini bir arada sunuyor. Böylelikle filoların çalışma sürelerinin maksimum seviyede olmasına ve toplam işletim giderlerini azaltmaya yardımcı oluyor."