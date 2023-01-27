27 Oca 2023 - 11:23- Asayiş G: 27 Oca 2023 - 11:26

Dolandırıcı karı koca 123 kişiyi bakın nasıl mağdur etti

Gölcük ilçesinde İngilizce kurs merkezi açarak dil öğrenmek isteyen vatandaşları dolandıran karı koca, iş yeri sahibine kirasını, çalışanlara ise maaşlarını ödemeden kayıplara karıştı. 154 bin 223 TL dolandırılan 36 mağdurun şikayeti üzerine şüpheliler hakkında dava açıldı. İddianamede, mağdur sayısının 123'e yükseldiği ve şüphelilerin aynı yöntemle Türkiye'nin birçok ilinde çok sayıda kişiyi mağdur ettikleri belirtildi.
Dolandırıcı karı koca 123 kişiyi bakın nasıl mağdur etti mask

Edinilen bilgiye göre, A.D.Ö. (54) ile M.Ö. (54) çifti, Gölcük ilçe merkezine İngilizce Dil Akademisi açtı. Kurs merkezi için bina kiralayan çift, ilan da vererek, müşterilerini beklemeye başladı. İngilizce öğrenme vaadiyle kursa kayıt yaptıran 29 kişi, toplam 129 bin 580 TL ödeme yaptı. Ödemelerin bir kısmını elden alan çift, bazılarını ise tanıştıkları esnafın post cihazlarından kredi kartı ödemesi olarak çektirdi. Herkesin güvenini kazanan karı koca, daha sonra kurs merkezini kapatarak, kayıplara karıştı.

Kurs merkezi için işe aldıkları 6 çalışanının maaşlarını, iş yeri sahibinin de kirasını ödemeyen karı koca, kısa sürede adeta izlerini kaybettirdi. Çalışanlara ve iş yeri sahibine 24 bin 643 TL ödeme yapması gereken şüpheliler, İngilizce öğrenmek isteyen 29 kişiyi de 129 bin 580 TL dolandırdı. Toplamda 154 bin 223 TL dolandırılan 36 mağdur, şüpheli karı koca hakkında şikayetçi oldu.

Şikayet sayısı 123'e yükseldi
Şikayet üzerine A.D.Ö. (54) ile M.Ö. (54) çifti hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, M.Ö.'nün kendisini "Volkan" olarak tanıttığı ve Türkiye'nin birçok ilinde aynı yöntemle kurs merkezleri açtığı ve vatandaşları dolandırdığı ifade edildi. Aynı zamanda iddianamede, mağdur sayısının 36'dan 123'e yükseldiği de belirtildi. İddianamede, şüpheli karı kocanın "serbest meslek sahibi kişilerin dolandırıcılığı" suçundan 3 yıl 9 aydan 17 yıl 6 aya kadar hapsi istendi. Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanıklar da mağdurlar da katılmadı. Mahkeme heyeti, ifadeleri alınamayan müştekilerin adreslerinin araştırılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

# karar, türkiye

27 Oca 2023 - 11:23 - Asayiş

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