İYİ Parti İl Başkanı Acur'dan ulaşım zammı tepkisi: Vatandaşı dışarı çıkamaz hale getirdiler!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi (UKOME) toplantısında; toplu taşıma, taksi, servis araçları, otopark, çekici ve kurtarıcı ücretlerine zam yağdırıldı. İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Nusret Acur, toplu taşımaya yüzde 23, tramvaya yüzde 30, deniz ulaşımına yüzde 23, servis ücretlerine yüzde 40, takside indi bindi ücretine yüzde 100 otopark, çekici ve kurtarıcı ücretlerine ise yüzde 35 ile 40 zam yapılmasına yönelik eleştirilerini sıraladı.

"BATMIŞ BİR EKONOMİ BIRAKIYORLAR"

Acur açıklamasında şunları söyledi: " AKP iktidarının ülkeyi getirdiği nokta hepimizin malumu. Vatandaşımız ağır ekonomik koşullar altında eziliyor. Market, çarşı ve pazar kontrol edilebilirliğini yitirmiş durumda. İnsanlarımız derin ve telafisi zor bir yoksulluğun içerisine itildi. AKP Hükümeti, 21 yılın sonunda batmış bir ekonomi bırakıyor. Ve ülke genelinde başta akaryakıt fiyatları olmak üzere zam yağmuru devam ediyor.

"KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR TOPLUM GERÇEKLİĞİNDEN ÇOK UZAKTA"

Kocaeli'de de AKP'li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yöneticileri, Ankara'daki büyüklerinin izinden gidiyor. Vatandaşımıza zam yağdırıyorlar. Toplu taşımaya yüzde 23, tramvaya yüzde 30, deniz ulaşımına yüzde 23, servis ücretlerine yüzde 40, takside indi bindi ücretine yüzde 100 oranında zamlar yapıldı. Toplu ulaşımda en düşük sivil ücreti 8 TL'ye çıkarıldı. Kocaeli Büyükşehir, toplum gerçekliğinden ne kadar uzak olduğunu bu zamlarla bir kez daha gösterdi.

İZMİT-GEBZE ARASI GİDİŞ DÖNÜŞ 43.50 TL

Özellikle İzmit-Gebze arasında geliş gidiş yapacak vatandaşlarımızın toplu ulaşıma günlük ödemek zorunda bırakıldığı ücret her şeyi açıklıyor. Yeni zamlarla birlikte İzmit Gebze, İzmit Darıca, İzmit Çayırova arası ücret 21.75 TL'ye çıkarıldı. Bu yolu her gün gitmek zorunda olan binlerce vatandaşımız var. Bir vatandaşın gidiş dönüşü günlük 43.50 TL'ye denk geliyor. Bir asgari ücretli vatandaşın bu ulaşım giderini karşılaması mümkün değil. Bu zam adil değil.

TRAMVAYA NEDEN YÜZDE 30 ZAM?

Diğer yandan tüm varlıklarıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan tramvaya da büyük zam yapıldı. Kara ulaşımda zam yüzde 25 iken tramvay ücretlerine ise yüzde 30 oranında zam yapıldı. Akaryakıt ücretini bahane ederek karayolu ulaşımına zam yapan Büyükşehir yönetimi, tramvay ücretlerinde tam biniş 5 liradan 6,5 liraya çıktı. İndirimli biniş ise yüzde 12 zam ile 3 lira 80 kuruştan 4 lira 25 kuruşa çıktı. Sosyal belediyeciliğin ne olduğunu bilmeyen, kaynaklarını beceriksizlikle çarçur eden bu anlayışın değişmesine az kaldı. Yapılan bu zamlardan anlaşılıyor ki vatandaşın evinden çıkmasını istemiyorlar. Vatandaşı evinden çıkamaz hale getirdiler.”