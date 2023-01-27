27 Oca 2023 - 12:20- Spor G: 27 Oca 2023 - 12:25

Transfer rafa kalktı, ‘Lider’in Rota’sı: Antalya Serik ve 1.Lig !

Lider Kocaelispor’da transfer görüşmeleri donduruldu. Herkes sadece ve sadece yarınki Serik deplasmanını düşünüyor
Transfer rafa kalktı, ‘Lider’in Rota’sı: Antalya Serik ve 1.Lig ! mask
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2.LİG LİDERİ KÖRFEZ, 1.LİG İÇİN GERİ SAYIMA GEÇTİ

Dün sabah saatlerine kadar yoğun bir trafik yaşayan Kocaelispor Başkanı Engin Koyun ve yönetim, yarın Akdeniz deplasmanında oynanacak olan Antalya Serik Belediye maçına odaklandı. Teknik patron Fırat Gül, maç sonuna kadar transferi konuşmayı yasakladı. Serik maçı sonrasında, bir ihtimal sürpriz bir ismi gündeme alınacak. Bu süre zarfında kesinlikle bir transfer görüşmesi yapılmayacak.

SAKATLIĞI GEÇEN BEYKAN ŞİMŞEK ÇALIŞMALARA KATILDI

Önceki hafta antrenmanda iki mücadele sırasında sakatlanan Beykan Şimşek, dünkü antrenmanda da takımla birlikte çalıştı. Geçtiğimiz hafta antrenman sırasında sakatlık geçiren yetenekli oyuncu, 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyordu. Ancak Beykan, “ŞİMŞEK” gibi iyileşerek 6. günün sonunda takımla birlikte çalışmaya başladı.

# Kocaelispor

27 Oca 2023 - 12:20 - Spor

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