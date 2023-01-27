Transfer rafa kalktı, ‘Lider’in Rota’sı: Antalya Serik ve 1.Lig !

2.LİG LİDERİ KÖRFEZ, 1.LİG İÇİN GERİ SAYIMA GEÇTİ
Dün sabah saatlerine kadar yoğun bir trafik yaşayan Kocaelispor Başkanı Engin Koyun ve yönetim, yarın Akdeniz deplasmanında oynanacak olan Antalya Serik Belediye maçına odaklandı. Teknik patron Fırat Gül, maç sonuna kadar transferi konuşmayı yasakladı. Serik maçı sonrasında, bir ihtimal sürpriz bir ismi gündeme alınacak. Bu süre zarfında kesinlikle bir transfer görüşmesi yapılmayacak.
SAKATLIĞI GEÇEN BEYKAN ŞİMŞEK ÇALIŞMALARA KATILDI
Önceki hafta antrenmanda iki mücadele sırasında sakatlanan Beykan Şimşek, dünkü antrenmanda da takımla birlikte çalıştı. Geçtiğimiz hafta antrenman sırasında sakatlık geçiren yetenekli oyuncu, 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyordu. Ancak Beykan, “ŞİMŞEK” gibi iyileşerek 6. günün sonunda takımla birlikte çalışmaya başladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.