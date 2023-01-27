27 Oca 2023 - 13:16- Spor G: 27 Oca 2023 - 13:22

Alpay Çelebi'nin yeni adresi belli oldu

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, defans oyuncusu Alpay Çelebi ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Alpay Çelebi'nin yeni adresi belli oldu mask
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Turuncu-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından açıklamaya göre,  Kocaelispor’un sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiği defans oyuncu Alpay Çelebi ile anlaşmaya varıldı. 23 yaşındaki oyuncu ile 1 buçuk yıllık sözleşme imzalandı. 1,95 boyundaki stoper Beşiktaş altyapısından yetişmişti.
# Kocaelispor

27 Oca 2023 - 13:16 - Spor

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