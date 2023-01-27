Alpay Çelebi'nin yeni adresi belli oldu

Turuncu-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından açıklamaya göre, Kocaelispor’un sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiği defans oyuncu Alpay Çelebi ile anlaşmaya varıldı. 23 yaşındaki oyuncu ile 1 buçuk yıllık sözleşme imzalandı. 1,95 boyundaki stoper Beşiktaş altyapısından yetişmişti.