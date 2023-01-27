27 Oca 2023 - 13:22- Gündem G: 27 Oca 2023 - 13:28

Bayrak hassasiyeti yıkımı durdurdu, o anlar herkesi duygulandırdı

Gölcük ilçesinde 1999 yılından kalan riskli binaların yıkımı sırasında molozların arasında Türk bayrağı gören zabıta ekibi, yıkımı durdurdu. Kepçeye çıkan zabıta ekibi, molozların arasında kalan iki Türk bayrağını aldı.
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"Asrın felaketi" olarak yorumlanan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin merkez üssü Gölcük’te orta hasarlı binalar ile sosyal riskler oluşturan metruk binaların yıkımına devam ediyor. Bir binanın yıkımı sırasında, molozlar arasındaki Türk bayrağını fark eden Gölcük Belediyesi'nde görev zabıta memuru Onur Atmaca çalışmayı durdurdu. Operatör yardımıyla kepçenin üstüne çıkan Atmaca, 2 adet Türk bayrağını muhafaza altına aldı. O anlar ise bir vatandaş tarafından an be an kaydedildi.

27 Oca 2023 - 13:22 - Gündem

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