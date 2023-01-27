Genç kaleci veda etti

Genç kaleci sosyal medya hesabından ayrıldığını duyurdu. Tugan yaptığı açıklamada: “Alt yapısında büyüdüğüm Kocaelispor'dan ayrılmış bulunmaktayım. Üzerimde emeği geçen bütün herkese teşekkürler” dedi. Öte yandan genç kalecinin 3. Lig'de mücadele eden Artvin Hopaspor ile antrenmana çıktığı öğrenildi.