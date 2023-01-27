Genç kaleci sosyal medya hesabından ayrıldığını duyurdu. Tugan yaptığı açıklamada: “Alt yapısında büyüdüğüm Kocaelispor'dan ayrılmış bulunmaktayım. Üzerimde emeği geçen bütün herkese teşekkürler” dedi. Öte yandan genç kalecinin 3. Lig'de mücadele eden Artvin Hopaspor ile antrenmana çıktığı öğrenildi.
27 Oca 2023 - 13:31- Spor Güncelleme: 27 Oca 2023 - 13:33
Genç kaleci veda etti
Kocaelispor'un sezon başında 5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladığı 19 yaşındaki kaleci Görkem Mehmet Tugan, takımdan ayrıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.