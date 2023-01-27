27 Oca 2023 - 13:31- Spor G: 27 Oca 2023 - 13:33

Genç kaleci veda etti

Kocaelispor'un sezon başında 5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladığı 19 yaşındaki kaleci Görkem Mehmet Tugan, takımdan ayrıldı.

Genç kaleci veda etti mask

Genç kaleci sosyal medya hesabından ayrıldığını duyurdu. Tugan yaptığı açıklamada: “Alt yapısında büyüdüğüm Kocaelispor'dan ayrılmış bulunmaktayım. Üzerimde emeği geçen bütün herkese teşekkürler” dedi. Öte yandan genç kalecinin 3. Lig'de mücadele eden Artvin Hopaspor ile antrenmana çıktığı öğrenildi.
# Kocaelispor, genç

27 Oca 2023 - 13:31 - Spor

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