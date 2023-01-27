27 Oca 2023 - 13:30- Spor G: 27 Oca 2023 - 13:40

DARICA GB BAŞKANI SERDAR ACARHOROZ, ENGİN KOYUN'A SİTEM ETTİ!

Darıca Gençlerbirliği Başkanı Serdar Acarhoroz, YouTube kanalında katıldığı bir programda soruları yanıtlarken, Kocaelispor’a sitem etti
DARICA GB BAŞKANI SERDAR ACARHOROZ, ENGİN KOYUN'A SİTEM ETTİ! mask

“AMACIM KULÜBÜ EN İYİ YERE GETİRMEK”

Acarhoroz “Futbolu bir fabrika gibi görüyorum. O yüzden birçok yatırımımı bundan sonra futbola yapacağım.''Bursaspor'a maddi manevi çok katkımız oldu. Ben hala Bursasporluyum. Haddi aşan eleştiriler oldu. Çok kızdım, yazıklar olsun size dedim ve o gün bedelini ödeyip kendi futbol takımımı almaya karar verdim. Bu süreçte de Darıca Gençlerbirliği ile tanıştık. Benim amacım kulübü bir fabrika, kurumsal tüzel kişilik gibi işletip en iyi yere getirmek” dedi.

''PAZARLIĞI YAPTIK, ALDIK''

Acarhoroz açıklamasında “Şu anki asbaşkanımız, satılık kulüp varsa parasını verip alalım demiş. Darıca satılık galiba demişler. Hemen aradık. Eski başkan Alp Bey (?) de satıyoruz demiş. Ertesi gün gittik, gittiğimiz gibi de pazarlığı yapıp aldık. 12 milyon 500 bine mal oldu. Geldiğim günden beri transfer yapamadım. Var olan kadroyla en iyi sonucu nasıl alırım diye sürekli yüksek prim açıklayarak, futbolculardan %100 verim almaya çalıştım. Sadece prim olarak 1 milyon Lira'ya yakın para dağıttık” dedi.

''NASIL TRANSFER YAPILDIĞINI TÜM TÜRKİYE GÖRECEK''

Acarhoroz sözlerini şöyle tamamladı: “Buraya geldiğimden beri tek başıma mücadele ediyorum. Belediye haricinde maddi anlamdan destek veren kimse olmadı. Bursaspor küme düşse bile onlarla karşılaşma şansımız yok. Çünkü biz üst lige çıkmış olacağız. Umarım küme düşmezler, en kısa zamanda ait oldukları Süper Lig'de yerlerini alırlar. Bir kadın futbol takımı da kuracağız”.

# türkiye, Kadın, karar, Futbol, Darıca

27 Oca 2023 - 13:30 - Spor

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