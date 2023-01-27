Tuzlaspor cephesinden yapılan açıklamada “Tuzlasporumuz deneyimle ön libero Mehmet taş ile anlaşmış olup sezonun ikinci yarısında yarışın içinde olduğunu göstermek üzere adımlar atmaya devam etmektedir'' denildi.
27 Oca 2023 - 13:44- Spor Güncelleme: 27 Oca 2023 - 13:50
Mehmet Taş, İstanbul ekibiyle anlaşmaya vardı
Geçtiğimiz günlerde Kocaelispor formasına veda eden eski kaptan Mehmet Taş, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor ile anlaşmaya vardı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.