Bir yılda Kocaeli’de 100 bina yıkıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 1999 Marmara Depreminin ardında aynı acıların tekrar yaşanmaması için çalışmalar yaparken, depremden kalan hasarlı binaların yıkımına da devam ediyor. Kocaeli’nin olası depreme ve doğal afetlere hazırlıklı bir kent olması için her türlü tedbiri alan Büyükşehir, 2022 yılı içinde kent genelinde tehlike oluşturan 100 adet hasarlı ve metruk binanın yıkımını gerçekleştirdi.
6 AYRI İLÇEDE YIKIM YAPILDI
Büyükşehir, 1999 Marmara Depreminde ağır ve orta hasarlı olarak tespit edilen binalar ile metruk durumda olup tehlike arz eden binaların yıkımlarına devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir’in araç gereç desteğiyle Körfez, Kartepe, Gölcük, Darıca, Derince ve İzmit’te gerekli yıkımlar yapıldı.
TOPLAM 100 BİNA YIKILDI
Marmara Bölgesini etkileyecek olası bir depreme hazırlık olmak için tüm tedbirleri alan Büyükşehir, Kocaeli’de yaşayanların can güvenliğini tehdit eden binalara müdahale ediyor. Bu kapsamda Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Planlama Şube Müdürlüğünce 2022 yılında 100 adet binanın yıkımı yapıldı. Bu binalardan 1 tanesi ağır hasarlı, 44 tanesi orta hasarlı olarak belirlenirken, 55 tane de metruk bina yıkıldı. Afete hazır Kocaeli kapsamında 2023 yılı içerisinde de yeni programlar hazırlanarak, yıkım çalışmalarına ara vermeden devam edilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.