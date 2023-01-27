MHP ve BBP’den Ellibeş' ziyaret

SEÇİM KONUŞULDU
AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş’i önceki gün Cumhur İttifakı Ortağı MHP Kocaeli İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş ile BBP İl Koordinatörü Metehan Küpçü ve İl Başkanı Kaan Şengil ziyaret etti. Parti yöneticilerinden de katılımcıların olduğu ziyarette 14 Mayıs’ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinin önemi vurgulandı. Uyum içinde bir süreç geçirdikleri ifade edildi. Başkan Ellibeş, ziyaretlerinden dolayı her iki Başkana teşekkür etti.
SEÇİM KONUŞULDU
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.