27 Oca 2023 - 15:24- Siyaset G: 27 Oca 2023 - 15:29

MHP ve BBP’den Ellibeş' ziyaret

Cumhur İttifakı Ortakları önceki gün AKP’de buluştu. MHP Kocaeli İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş, BBP İl Koordinatörü Metehan Küpçü ve İl Başkanı Kaan Şengil, AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş’e iade-i ziyarette bulundu.
MHP ve BBP’den Ellibeş' ziyaret mask
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AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş’i önceki gün Cumhur İttifakı Ortağı MHP Kocaeli İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş ile BBP İl Koordinatörü Metehan Küpçü ve İl Başkanı Kaan Şengil ziyaret etti. Parti yöneticilerinden de katılımcıların olduğu ziyarette 14 Mayıs’ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinin önemi vurgulandı. Uyum içinde bir süreç geçirdikleri ifade edildi. Başkan Ellibeş, ziyaretlerinden dolayı her iki Başkana teşekkür etti.
# AKP

27 Oca 2023 - 15:24 - Siyaset

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