MHP ve BBP’den Ellibeş' ziyaret

SEÇİM KONUŞULDU

AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş’i önceki gün Cumhur İttifakı Ortağı MHP Kocaeli İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş ile BBP İl Koordinatörü Metehan Küpçü ve İl Başkanı Kaan Şengil ziyaret etti. Parti yöneticilerinden de katılımcıların olduğu ziyarette 14 Mayıs’ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinin önemi vurgulandı. Uyum içinde bir süreç geçirdikleri ifade edildi. Başkan Ellibeş, ziyaretlerinden dolayı her iki Başkana teşekkür etti.