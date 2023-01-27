Öz Karadeniz Kuyumculuk yeni yerinde açıldı

Geçmişi 1980’lere dayanan ve 1997’den itibaren İzmit’te adını duyuran Öz Karadeniz Kuyumculuk, sahipleri Bağımsız Türkiye Partisi İl Başkanı Muharrem Can ve Osman Öztürk’ün öncülüğünde yaklaşık 25 yıldır bu kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteriyor. Yaptıkları işlerin ardından yeni bir başarıya imza atan Öz Karadeniz Kuyumculuk eski Gülaçtı Kuyumculuk'un bulunduğu binada görkemli bir törenle yeni evinde açılışını yaptı.

YOĞUN KATILIM

Fethiye Caddesi'nde gerçekleşen açılışa katılım yoğun oldu. Açılış törenine İzmit Belediyesi Başkan Yardımcıları Emirşah Torun ve Yaşar Kardaş, Saadet Partisi İl Başkanı Zafer Mutlu, Deva Partisi İl Başkanı Adem Koç, CHP İl eski Başkanı Cengiz Sarıbay, CHP İl Kadın Kolları eski Başkanı ve Milletvekili Aday Adayı Songül Kaya, CHP Büyükşehir Grup Başkanvekili Engin Taşdemir, CHP eski Meclis Üyesi Cengiz Çakar, Kocaeli Kuyumcular Derneği Başkanı Nuri Koç, İzmit Kent Merkezi Ticari Dayanışma Derneği (İKM) Başkanı Murat Öztürk ve çok sayıda davetli katıldı.

“ZOR GÜNLERDEN GEÇTİK AMA BAŞARDIK”

Açılışta Başkanvekili Emircan Sarıca ve ortaklardan Muharrem Can konuşma yaptı. Muharrem Can konuşmasında: "Kıymetli misafirler, komşularım bizim bu günümüzde yanımızda olduğunuz için teşekkürler. 1997 yılında buraya geldik ve ticarete başladık zor günlerden geçtik ama başardık. Kocaeli halkına en güzel şekilde hizmet ederiz umarım. Tekrardan hoşgeldiniz!" ifadelerine yer verdi. Yapılan konuşmalardan sonra dua okumaya geçildi. Duadan sonra kurdele kesildi