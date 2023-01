2022'de hastalar hangi branştan randevu alabildi?

Hastalar, hasta yakınları ve sağlık araştırması yapan kullanıcılar ile sağlık profesyonellerini bir araya getiren, Türkiye'de en çok kullanılan özel sağlık randevusu alma uygulaması Doktor Takvimi, 2022 verilerini paylaştı.



İstanbul'un yüzde 10'u randevu aldı

Sisteminde 191 binden fazla hekim ve uzman profili bulunan Doktor Takvimi'nden 2022 yılında toplam 8 milyon 35 bin randevu alındı. En çok randevu alan şehirler nüfusla doğru orantılı olarak ilerledi. İstanbul, Ankara ve İzmir'in ilk üçte yer aldığı listede diğer şehirler ise Bursa, Kocaeli, Konya, Kayseri, Gaziantep, Eskişehir ve Adana oldu. İstanbul'da randevu sayısının oranı nüfusun yaklaşık yüzde 10'unu, Ankara'da yüzde 13'ünü, İzmir'de yüzde 18'ini, Bursa'da yüzde 14'ünü ve Kocaeli'de yüzde 19'unu oluşturdu. 2022 yılında iptal edilen randevu sayısı ise 1 milyon 139 bin oldu.



En çok aratılan branş kadın hastalıkları ve doğum

Doktor Takvimi üzerinden en çok aratılan beş branş ise kadın hastalıkları ve doğum, psikoloji, kulak-burun-boğaz, psikiyatri, diş hekimi olarak sıralandı. Kadın hastalıkları ve doğum branşının en çok aratıldığı şehirler sırasıyla Konya, İzmir, İstanbul, Bursa ve Kayseri oldu. Psikoloji ve psikiyatri branşları ise en çok İstanbul'da aratıldı. Her iki branşta da İstanbul'u Ankara, İzmir ve Bursa şehirleri takip ederken, psikolojide beşinci sırada Gaziantep, psikiyatride ise Kayseri yer aldı. Kulak-burun-boğaz branşı ise en çok İstanbul, Konya, Bursa, Kayseri ve Ankara'da aratıldı. Diş hekimi branşında sıralama Eskişehir, İstanbul, Konya, Ankara ve Bursa oldu.



Stresle ilintili hastalıklar öne çıktı

En çok randevu alan şehirler İstanbul, Ankara ve İzmir'de en çok aratılan ilk üç branş ise aynı oldu: psikoloji, psikiyatri ve dermatoloji. 2022 yılında özellikle stresle ilintili hastalıkların daha çok aratıldığını görülürken, pandemi sonrasında sedef ve zona gibi dermatoloji alanındaki hastalıkların aratılmasında da artış yaşandı.



Toplam hasta sayısı 1,5 milyona ulaştı

2022 yılında Doktor Takvimi 118 milyondan fazla görüntülendi. Toplam ziyaretçi sayısı yaklaşık 30 milyon olurken, 8 milyonun üzerinde randevu kaydedildi. 2022 yılında açılan hekim/uzman profil sayısı 6 bine yaklaştı ve böylece toplam sayı 191 bini aştı. 1 milyon 500 bin hasta/danışan en az bir defa randevu alırken, bir hasta/danışanın sitede geçirdiği ortalama süre ise 2-3 dakika oldu. Doktor Takvimi'ne kayıtlı kullanıcı sayısı 2021'e göre yüzde 29'luk artışla 3.8 milyonu aştı. Hasta ve danışanların Doktor Takvimi uygulamasından aldıkları randevu sayısı ise 2021 yılına göre yüzde 284 artışla 374 bini geçti.



2022 yılında 225 bin yorum yapıldı

Doktor Takvimi'nin hizmetlerinden yararlanan hasta ve danışanlar tarafından doktor ve uzmanlar için bugüne kadar yaklaşık 570 bin yorum yapıldı. 2022 yılında ise yapılan yorum sayısı yaklaşık 225 bin oldu. Randevu alan hastalara ve danışanlara 1.6 milyon SMS ile hatırlatıcılar ve bilgilendirmeler gönderildi.



“İnternet, hastalar/danışanlar için çok önemli”

Konuyla ilgili açıklama yapan Doktor Takvimi Türkiye Ülke Müdürü Hakan Türkoğlu, “Günümüzde Türkiye'de internete erişim oranının oldukça arttığını görüyoruz. We Are Social verilerine göre Türkiye'de internete erişim oranı 2022'nin başında toplam nüfusun yüzde 82'si seviyesindeydi. Bir diğer araştırma Hane halkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması'na göre ise 2022 yılında hanelerin yüzde 94'ünün evden internete erişim imkanına sahip olduğu görüldü. Yapılan araştırmalar insanların Türkiye'de interneti kullanma sebebinin en çok bilgi aramak amaçlı olduğunu gösteriyor. Türkiye'nin sağlık alanında önde gelen dijital randevu alma kanalı Doktor Takvimi olarak, 2022 verilerinin yardımıyla sağlık aramalarının neye göre şekillendiğini ve internetin hastalar/danışanlar için ne kadar önemli bir mecra haline geldiğini görmüş olduk” dedi.