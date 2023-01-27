Kavaklı Mahallesi Şehit Oktay Gümüş Caddesi'nde bulunan 3 katlı binanın 3'üncü katında 22 Ocak'ta akşam saat 20.30 sıralarında doğal gaz borusunun patlaması neticesinde yangın çıkmış, patlama sesleri birçok ilçeden duyulmuştu. Olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edilmiş, 2'si ağır 5 kişi yaralanmıştı. AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, patlamanın olduğu binanın alt katında yaşayan Öztürk ailesine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. AKP Gölcük İlçe Başkanı Çetin Seymen ile Öztürk ailesinin evine giden Başkan Ellibeş, "Bu yarayı sarmak için tüm kurumlarımız imkanlarını seferber etmiş durumda. Yaralılarımızın en kısa sürede eski sağlığına kavuşmasını diliyoruz" dedi.
27 Oca 2023 - 16:20- Gündem Güncelleme: 27 Oca 2023 - 16:25
Doğal gaz patlamasından sağ kurtuldular
AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Gölcük'te 22 Ocak'ta meydana gelen doğal gaz patlamasından sağ kurtulan aileyi ziyaret etti. Ellibeş, "Bu yarayı sarmak için tüm kurumlarımız imkanlarını seferber etmiş durumda" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.