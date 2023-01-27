1800 işçiyi ilgilendiren TİS teklif gelecek toplantıya kaldı

İzmit Belediyesi’nde BEKAŞ ve SARBAŞ’ta çalışan yaklaşık 1800 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinin ilk oturumu 5 Ocak tarihinde İzmit Belediyesi Hizmet Binası’nda başladı. Görüşmelerin ilk oturumunda altışar aylık dilimler kapsayan idari maddeler görüşüldü. Görüşmelerde 43 idari madde geçti. 12 Ocak tarihinde gerçekleştirilen ikinci oturumda ise 3 idari maddede daha anlaşmaya varıldı. Her iki oturumda da parasal maddelere geçilmezken, işveren tarafının değerlendirme yapması için 25 Ocak’a kadar görüşmelere ara verilmişti. TİS görüşmelerinin üçüncü oturumu bugün İzmit Belediyesi Hizmet Binası’nda gerçekleştirildi.

ÜCRET DÖRDÜNCÜ TOPLANTIYA KALDI

Gerçekleştirilen görüşmenin ardından, ihbar süreleri, kıdem tazminatı ve idari olmak üzere 9 madde üzerinde daha anlaşma sağlandı. Ücretle ilgili maddeler ise İzmit Belediye Başkanı Fatma Kapkan Hürriyet’in yurt dışında olması sebebiyle ertelenerek üst yönetime iletildikten sonra dördüncü toplantıda görüşülecek.