AKP’li Ellibeş veda etti

YENİ İL BAŞKANI ŞAHİN TALUS

AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, önceki gün milletvekilliği aday adaylığı için istifa etmesinin ardından bugün il başkanlığında il yönetimi ile vedalaştı. Vedalaşmaya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İl Koordinatör Milletvekili Tülay Kaynarca, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları ve il yönetimi katıldı. Kocaeli’de 24 Mayıs 2019 tarihinden bu yana yaptığı görevi teşkilat üyeleri ile layık ile yerine getirdiğini söyleyen Ellibeş, çalışma arkadaşları ile vedalaştı. İl Koordinatör Milletvekili Tülay Kaynarca ise İl Başkanlığına Şahin Talus’un vekalet edeceğini açıkladı.

TÜM EKİBİMİZLE ÇALIŞTIK

Vedalaşma toplantısından önce makamında son kez açıklama yapan AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 24 Mayıs 2019 tarihinde Kocaeli teşkilatının yükünü bizim omzumuza teslim etti. O günden bu yana geçen zamanda Cumhurbaşkanımızın bize ve Kocaeli teşkilatına olan güvenini geleceğe taşıma konusunda tüm ekibimizle çalıştık. Görevimizin büyük bölümü pandemi döneminde geçti. Ancak buna rağmen biz durmadık ve sokakta halkımızla bir araya geldik. En sıkıntılı dönemde bile halkın içinde olduk.

GÖNÜL KÖPRÜMÜZÜ HİÇ KOPARMADIK

Bugüne kadar samimiyet ve gayret ile çalıştık. Kongrelerimizi barış iklimi içinde yapmış. Cumhurbaşkanımızı 6 Ağustos’ta 70 bin kişiyle misafir eden, danışma meclisleri. Mahalle toplantıları, sandık yönetimleri toplantıları, teşkilatçılık açısından yapılması gereken her şeyi yaptık. Vatandaşlarımızla gönül köprümüzü hiç koparmadık. Vatandaşlarımızın önerileri ile yolumuza devam ettik. 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde Ak Parti, Cumhur İttifakı ve Recep Tayyip Erdoğan’ın sandıktan çıkacaktır.

İNANDIĞIMIZ YOLDA DEVAM EDECEĞİZ

Bugün itibariyle büyük bir onur ve şeref duyduğum AK Parti İl Başkanlığı görevimden affımı istiyorum. Bundan sonra ne görev verilirse bir nefer gibi terimizin, kanımızın son damlasına kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde onun yanında inandığımız yolda devam edeceğiz. Tüm teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum. Büyük bir özveri ile çalıştılar. Belediye başkanlarımıza, milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum. Çok zor bir performansa rağmen hiç sıkıntı yaşamadan bugüne geldik” dedi.