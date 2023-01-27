İSTEK Kocaeli Okulları faaliyetine son veriyor!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Bedrettin Dalan’ın sahibi olduğu İSTEK Vakfı Okulları, Türkiye’de 14 şehirde hizmet verdiği öğrenildi. İSTEK Özel Kocaeli Okulları, ilimizde birkaç yıl önce Barbaros Mahallesi Yunus Emre Caddesi No:12 Başiskele adresinde faaliyetlerine başladı. İSTEK Özel Kocaeli Okulları Kurucu Temsilcisi Serap Parmaksızoğlu, 4 Ocak 2023 tarihinde kampüse yazı önderdi.
Parmaksız yazıda okullarımızın, okulların ihtiyaçlarını karşılayacak sayıda öğrenci bulunmaması nedeni ile 2022- 2023 öğretim yılsonu itibariyle kapatılmasına karar verildiğini bildirdi. Ayrıca okullarda görev yapan tüm eğitim personelleri ve diğer personel ile öğrencilere, en geç 15/01/2023 tarihine kadar okulların 2022-2023 öğretim yılsonu itibariyle kapatılacağını yazılı olarak duyurulmasını istedi.
İSTEK KOCAELİ EĞİTİM KAMPÜSÜNDEKİ OKULLAR
İstek Özel Kocaeli Anaokulu
İstek Özel Kocaeli İlkokulu
İstek Kocaeli Ortaokulu
İstek Özel Kocaeli Anadolu Lisesi
İstek Özel Kocaeli Fen Lisesi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.