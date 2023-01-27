İSTEK Kocaeli Okulları faaliyetine son veriyor!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Bedrettin Dalan’ın sahibi olduğu İSTEK Vakfı Okulları, Türkiye’de 14 şehirde hizmet verdiği öğrenildi. İSTEK Özel Kocaeli Okulları, ilimizde birkaç yıl önce Barbaros Mahallesi Yunus Emre Caddesi No:12 Başiskele adresinde faaliyetlerine başladı. İSTEK Özel Kocaeli Okulları Kurucu Temsilcisi Serap Parmaksızoğlu, 4 Ocak 2023 tarihinde kampüse yazı önderdi.

Parmaksız yazıda okullarımızın, okulların ihtiyaçlarını karşılayacak sayıda öğrenci bulunmaması nedeni ile 2022- 2023 öğretim yılsonu itibariyle kapatılmasına karar verildiğini bildirdi. Ayrıca okullarda görev yapan tüm eğitim personelleri ve diğer personel ile öğrencilere, en geç 15/01/2023 tarihine kadar okulların 2022-2023 öğretim yılsonu itibariyle kapatılacağını yazılı olarak duyurulmasını istedi.

İSTEK KOCAELİ EĞİTİM KAMPÜSÜNDEKİ OKULLAR

İstek Özel Kocaeli Anaokulu

İstek Özel Kocaeli İlkokulu

İstek Kocaeli Ortaokulu

İstek Özel Kocaeli Anadolu Lisesi

İstek Özel Kocaeli Fen Lisesi

BELGE:

istek.pdf