Bakım ve onarım hizmeti alınacak

R/V TÜBİTAK MARMARA BİLİMSEL ARAŞTIRMA GEMİSİ KLAS (TEKNE+MAKİNE) BEŞ YILLIK SÖRVEY (SPECİAL) KAPSAMINDA TERSANE HAVUZ SÖRVEY BAKIM-ONARIM HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak

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