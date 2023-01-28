28 Oca 2023 - 14:10- Asayiş G: 28 Oca 2023 - 14:15

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Gölcük ilçesinde polise ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde Gölcük'te bir operasyonda 6,20 gram sentetik kannabinoid ve 3 gram metamfetamin ele geçirildi, 4 şüpheli ise gözaltına alındı. Emniyete götürülen şahıslar ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyedeki işlemlerinin ardından O.K., S.A. ve M.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer şahıs ise serbest bırakıldı.
# emniyet

28 Oca 2023 - 14:10 - Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.253.032 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Darıcalı - Emniyet sizleri Darıca merkeze bekliyoruz çıkmaz sokak burası neler var neler

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 28 Ocak 17:02

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Alüminyum fabrikasında korkutan yangın mask
Alüminyum fabrikasında korkutan yangın
İş yeri hırsızı yakayı ele verdi mask
İş yeri hırsızı yakayı ele verdi
18 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı mask
18 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Gece vakti içeri girdi: Hem motosikleti hem kaskı çaldı mask
Gece vakti içeri girdi: Hem motosikleti hem kaskı çaldı
Hırsızlığın bu kadarına da pes mask
Hırsızlığın bu kadarına da pes
Dolandırıcı karı koca 123 kişiyi bakın nasıl mağdur etti mask
Dolandırıcı karı koca 123 kişiyi bakın nasıl mağdur etti
Anket KOCAELİSPOR ŞAMPİYON MU OLUR YOKSA PLAY-OFF'A MI KALIR?
Tüm anketler

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL