Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde Gölcük'te bir operasyonda 6,20 gram sentetik kannabinoid ve 3 gram metamfetamin ele geçirildi, 4 şüpheli ise gözaltına alındı. Emniyete götürülen şahıslar ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyedeki işlemlerinin ardından O.K., S.A. ve M.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer şahıs ise serbest bırakıldı.
28 Oca 2023 - 14:10- Asayiş Güncelleme: 28 Oca 2023 - 14:15
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
Gölcük ilçesinde polise ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Darıcalı - Emniyet sizleri Darıca merkeze bekliyoruz çıkmaz sokak burası neler var neler
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.