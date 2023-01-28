Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararları yayınlandı. Resmi Gazete'de vergi dairesi başkanlıklarına da atama yapıldığı duyuruldu. Vergi Başmüfettişi Osman Eşgin, Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı’na atandı. Eşgin uzun bir süredir Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığına vekalet ediyordu.
28 Oca 2023 - 14:40- Ekonomi Güncelleme: 28 Oca 2023 - 14:51
Kocaeli Vergi Dairesi Başkanı atandı
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında atama kararları yayınlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Kocaeli Vergi Dairesi Başkanı Osman Eşgin oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
EROL DEMİRBEK TÜRK - BELKİ DE İZMİTLİDİR ,
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.