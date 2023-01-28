28 Oca 2023 - 14:40- Ekonomi G: 28 Oca 2023 - 14:51

Kocaeli Vergi Dairesi Başkanı atandı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında atama kararları yayınlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Kocaeli Vergi Dairesi Başkanı Osman Eşgin oldu.
Kocaeli Vergi Dairesi Başkanı atandı mask
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Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararları yayınlandı. Resmi Gazete'de vergi dairesi başkanlıklarına da atama yapıldığı duyuruldu. Vergi Başmüfettişi Osman Eşgin, Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı’na atandı. Eşgin uzun bir süredir Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığına vekalet ediyordu.
# Resmi Gazete

28 Oca 2023 - 14:40 - Ekonomi

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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