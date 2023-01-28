Çaldığı motosikletle aynı gece başka bir lokantayı soydu

Kocaeli’de 27 Ocak gecesi, Körfez ve İzmit ilçelerinde iki ayrı iş yerinden hırsızlık yapılmıştı. Önce Körfez’de bir dükkana giren hırsız, 500 TL para ile beraber iş yerine ait motosiklet ve kaskı da çalmıştı. Hırsızın çaldığı motosikletle bir sonraki rotası ise İzmit’te bir lokanta oldu. Camları zorlayarak içeri giren şahıs, yemek yiyip meşrubat içtikten sonra hem kasadan hem de sadaka kutularından para çalmıştı. Tüm bunlarla da yetinmeyen şahıs, lokantanın ortasında tuvaletini de yapmıştı. Her iki iş yerinden de şahısla ilgili şikayetçi olunmuş ve polis ekipleri güvenlik kameralarını inceledikten sonra hırsızı yakalamak için çalışma başlatmıştı. Şahsın, güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri gündem olmuş, sosyal medyada da konuşulmuştu.
Kimliği tespit edilen şahıs gözaltına alındı
Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştiren şahsın B.M. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan B.M. emniyetteki işlemleri sonrasında adli makamlara sevk edilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.