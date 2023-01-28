Zamlardan minik dostlar da payını aldı

Yeter Artik.. - sokak hayvanlarını toplu olarak mama ile beslemeyin.. belediyeler de mama dağıtmasın...bu cok büyük bir yanlış , aptalca ve cahilce..bu cehalet yüzünden 14 milyon sokak köpeği oldu, yolda yürüyemiyoruz. Cahilce aptalca hareketler yapacaksanız başkalarına zarar vermeyin kendi çapınızda eğlenin..

geçen sene 34 kişiyi sokak köpekleri öldürdü..1 çocuk kudurarak öldü...dünyanın hiç bir ülkesinde sokak köpeğine mama verilmez.. belediyenin bu hayvanları artık sokaklardan toplaması gerekiyor. her türk vatandaşının yaşam hakkı var. saldırıya uğramama hakkı var yeter artik