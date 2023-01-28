2023 yılının ilk ayında sadece gıda ürünlerine değil evcil hayvan mamalarının fiyatları da arttı. Ete gelen zam oranı kedi ve köpek mamalarının fiyatını etkiledi. Evcil hayvanları olan vatandaşlar ise daha önce sosyal medya hesapları üzerinden yüzde 17 KDV alınan mama fiyatlarının düşürülmesini talep etmişti. Ancak hayvanseverlerin talepleri karşılanmadı. Petshoplardan edindiğimiz bilgiye göre yeni yılda mama fiyatlarına geçen yıla oranla yüzde yüz zam geldi. 2022 yılında 100 liradan satılan ithal mamalar bu yıl doların yükselmesinin de etkisiyle 155 liradan satışa sunuluyor. 2023 yılından bir ay önce 120 liraya satılan mamaların fiyatı yüzde 20 oranında arttı. Sokak hayvanlarını beslemek için satılan açık mamalar 20 liradan 60 liraya yükseldi. Kuş mamaları ise 45 liradan 80 liraya yükseldi.
28 Oca 2023 - 15:18- Ekonomi Güncelleme: 28 Oca 2023 - 15:23
Zamlardan minik dostlar da payını aldı
Yeni yılın ardından yaşanan zam bombardımanından evcil hayvanlar da etkilendi. 2022 yılından bu yana mama fiyatlarına yüzde yüz oranında zam yapıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Yeter Artik.. - sokak hayvanlarını toplu olarak mama ile beslemeyin.. belediyeler de mama dağıtmasın...bu cok büyük bir yanlış , aptalca ve cahilce..bu cehalet yüzünden 14 milyon sokak köpeği oldu, yolda yürüyemiyoruz. Cahilce aptalca hareketler yapacaksanız başkalarına zarar vermeyin kendi çapınızda eğlenin..
geçen sene 34 kişiyi sokak köpekleri öldürdü..1 çocuk kudurarak öldü...dünyanın hiç bir ülkesinde sokak köpeğine mama verilmez.. belediyenin bu hayvanları artık sokaklardan toplaması gerekiyor. her türk vatandaşının yaşam hakkı var. saldırıya uğramama hakkı var yeter artik
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.