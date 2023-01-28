Çakır: Meclisimiz gereğini yapacaktır

Meclis’e hitap eden milletvekili Çakır, kanun maddesi değişikliğini tarihin yazacağını dile getirdi. Çakır açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“TARİH BUNU YAZACAK”

“Temel hak ve hürriyetlerin kullanılması ile kamu veya özel kesim tarafından sunulan mal ve hizmetlerden yararlanılmasında hiçbir kadının başının örtülü veya açık olması şartına bağlanamayacağını teminat altına alan kanun teklifi anayasa komisyonunda kabul edilmiştir. Özellikle başörtüsü meselesinde geçmiş tarihimiz karanlık ve acı hatıralarla doludur. Bunları tarih yazdı, yazacak. Bugün yaşananlarda tarihin kayıtlarına geçiyor.

“MECLİSİMİZ GEREĞİNİ YAPACAKTIR”

Eski yaşanmışlıkların çetelesi üzerinden değerlendirme yapıyor olmadan yarın için doğruyu yapmanın adımlarını atabilmeliyiz. Muhalefetin konu ile ilgili kanun teklifini önemsiyoruz. Böyle bir teklif aynı zamanda el atılması gereken bir durumu işaret etmektedir. Ancak bu aşamada anayasal güvence kapsamına alınması daha doğru bir adım olmuş, konunun ’efradını cami ağyarını mani’ diyebileceğimiz şekilde ele alınarak çözülmeye çalışılması uygun olmuştur. Bundan sonra Meclis’imizin gereğini yapacağına inancımı ifade ediyorum”.