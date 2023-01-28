YOL VER SERİK ROTAMIZ: 1.LİG

Bu zorlu maçı Gaziantep bölgesi hakemi Abdullah Volkan Aydın yönetecek. Müsabakayı Fuchs TV yine naklen yayınlayacak. Karşılaşmayı www.kocaeligazetesi.com.tr web adresimizden de canlı anlatımla dakika dakika takip edebileceksiniz…
ANTALYA’DA ZORLU GÜN
Lider Kocaelispor, 21 maçta 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 yenilgiyle, Buca ve 1461 Trabzon FK ile aradaki farkı üçe çıkarmış durumda bulunuyor. 42 gole ulaşan rekortmen Körfez, filelerinde 21 gol gördü. İkinci yarıdaki iki maçında da gol yemeyen Kocaelispor, 45 puana ulaştı. Takipçileri ise 42 puanda bulunuyor. Rakip Serik’in ise borçları nedeniyle şimdilik 3 puanı silindi. Antalya temsilcisi, bugün ne yapıp edip kazanmak isteyecek. Aksi takdirde Akdeniz ekibini karanlık günler bekliyor.
KÖRFEZ DIŞARIDA ASLAN, SERİK İÇERİDE FENA DEĞİL
Lider Kocaelispor, içeride olduğu gibi deplasmanda da adeta aslan kesiliyor. 10 deplasman maçında 5 galibiyet ve 4 yenilgi alan ekibimiz sadece bir kez yenildi ve 19 puan topladı. Dışarıda bileği bükülmeyen Körfez’e karşılık 9.sırada yer alan Serik ise iç sahada orta halli bir çizgi sergiledi. İçeride 11 maç oynayan Antalyalı, 6 galibiyet ve 3 beraberlik alırken, sadece 2 yenilgi aldı, 21 puan topladı. Serik’in üç puanı ise silindi. Kocaelispor deplasman maçlarında 16 gol atıp 10 gol yerken, Serik iç sahada 21 gol atıp, 15 gol yedi.
BEYKAN RİSKE EDİLMEYECEK, KADRO DEĞİŞMEYECEK
Kakan kadro bozulmaz misali teknik direktör Fırat Gül Kırklareli ve Kırşehir maçlarındaki kadronun benzerini bugünkü Serik maçında sahaya sürecek ve ardından yeni oyuncularla hamleler yapacak. Kalede Gökhan Değirmenci,sağ bekte Mehmet Yılmaz, sol bekte Atilla Turan, sağ stoperdeDiogo veya Alihan, sol stoperde ise kaptan Yalçın görev alacak. 6 numarada bugün Mert Çölgeçen’e görev verilmesi bekleniyor. Ortada Emre Nefiz, Tayfun Aydoğan, Yusuf Cihat Çelik, İlyas Kubilay, ileride Okan ve Cem Ekinci’nin görev alacağı tahmin ediliyor.Samed Ali Kaya ise sakat.
SERİK KADRO SIKINTISI YAŞIYOR
Transfer yapmayan Serik Belediyespor geçen hafta Ankara Demirspor deplasmanında 2-1 yenilmekten kurtulamadı. Serik ekibinin bugünkü maça İbrahim Demir, Fırat, Erdoğan, Oğuzhan, Mehmet, Sebahattin, Mehmetcan, Erdi, Ergün, Üstün ve Harun onbiriyle çıkması bekleniyor.
MAÇIN KÜNYESİ:
SERİK BELEDİYESPOR-KOCAELİSPOR
STAT: Serik İsmail Oğan Stadı
HAKEMLER: ABDULLAH VOLKAN AYDIN,
MUSTAFA YÜKSEL, ÇAĞRI ATEŞ,
TAYFUN SARI(4. Hakem)
SAAT: 14.00
YAYIN: Fuchs TV (Naklen yayın)
www.kocaeligazetesi.com.tr (canlı anlatım)
SERİK BELEDİYE:
13.İbrahim Demir
4.Fırat Arıkan
30.Erdoğan Kaya
37.Oğuzhan Doğan
58.Mehmet Demir
10.Sebahattin Usta
35.MehmetCan
88.Erdi Zengin
6.Ergün Nazlı
12.Üstün Bilgi
98.Harun Kavaklı
KOCAELİSPOR:
35.Gökhan Değirmenci
3.Yalçın Kılınç
5.Diogo / 2.ALİHAN
19.Atila Turan
18. Mert Çölgeçen
32.Mehmet Yılmaz
10.Tayfun / 8.Y.Cihat
27.Emre Nefiz
14.İlyas Kubilay
7.Cem Ekinci
9.Okan Eken
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Ugurr - Yol ver demeyle olmuyor yenip geleceksin
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.