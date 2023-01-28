28 Oca 2023 - 15:40- Spor G: 28 Oca 2023 - 16:55

YOL VER SERİK ROTAMIZ: 1.LİG

2.Lig Kırmızı Grup’ta 3 puan farkla liderlik koltuğunda oturan Kocaelispor, zorlu Antalya deplasmanında Serik karşısına çıkıyor. Tek hedef koltuktan inmemek için mutlaka puan almak olarak belirlendi. Maç yarın saat 14.00’te başlayacak ve Serik İsmail Oğan Stadı’nda oynanacak…

Ömer Lütfi Çelik
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YOL VER SERİK ROTAMIZ: 1.LİG mask
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Bu zorlu maçı Gaziantep bölgesi hakemi Abdullah Volkan Aydın yönetecek. Müsabakayı Fuchs TV yine naklen yayınlayacak. Karşılaşmayı www.kocaeligazetesi.com.tr web adresimizden de canlı anlatımla dakika dakika takip edebileceksiniz…

ANTALYA’DA ZORLU GÜN

Lider Kocaelispor, 21 maçta 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 yenilgiyle, Buca ve 1461 Trabzon FK ile aradaki farkı üçe çıkarmış durumda bulunuyor. 42 gole ulaşan rekortmen Körfez, filelerinde 21 gol gördü. İkinci yarıdaki iki maçında da gol yemeyen Kocaelispor, 45 puana ulaştı. Takipçileri ise 42 puanda bulunuyor. Rakip Serik’in ise borçları nedeniyle şimdilik 3 puanı silindi. Antalya temsilcisi, bugün ne yapıp edip kazanmak isteyecek. Aksi takdirde Akdeniz ekibini karanlık günler bekliyor.

KÖRFEZ DIŞARIDA ASLAN, SERİK İÇERİDE FENA DEĞİL

Lider Kocaelispor, içeride olduğu gibi deplasmanda da adeta aslan kesiliyor. 10 deplasman maçında 5 galibiyet ve 4 yenilgi alan ekibimiz sadece bir kez yenildi ve 19 puan topladı. Dışarıda bileği bükülmeyen Körfez’e karşılık 9.sırada yer alan Serik ise iç sahada orta halli bir çizgi sergiledi. İçeride 11 maç oynayan Antalyalı, 6 galibiyet ve 3 beraberlik alırken, sadece 2 yenilgi aldı, 21 puan topladı. Serik’in üç puanı ise silindi. Kocaelispor deplasman maçlarında 16 gol atıp 10 gol yerken, Serik iç sahada 21 gol atıp, 15 gol yedi.

BEYKAN RİSKE EDİLMEYECEK, KADRO DEĞİŞMEYECEK

Kakan kadro bozulmaz misali teknik direktör Fırat Gül Kırklareli ve Kırşehir maçlarındaki kadronun benzerini bugünkü Serik maçında sahaya sürecek ve ardından yeni oyuncularla hamleler yapacak. Kalede Gökhan Değirmenci,sağ bekte Mehmet Yılmaz, sol bekte Atilla Turan, sağ stoperdeDiogo veya Alihan, sol stoperde ise kaptan Yalçın görev alacak. 6 numarada bugün Mert Çölgeçen’e görev verilmesi bekleniyor. Ortada Emre Nefiz, Tayfun Aydoğan, Yusuf Cihat Çelik, İlyas Kubilay, ileride Okan ve Cem Ekinci’nin görev alacağı tahmin ediliyor.Samed Ali Kaya ise sakat.

SERİK KADRO SIKINTISI YAŞIYOR

Transfer yapmayan Serik Belediyespor geçen hafta Ankara Demirspor deplasmanında 2-1 yenilmekten kurtulamadı. Serik ekibinin bugünkü maça İbrahim Demir, Fırat, Erdoğan, Oğuzhan, Mehmet, Sebahattin, Mehmetcan, Erdi, Ergün, Üstün ve Harun onbiriyle çıkması bekleniyor.

MAÇIN KÜNYESİ:

SERİK BELEDİYESPOR-KOCAELİSPOR

STAT: Serik İsmail Oğan Stadı

HAKEMLER: ABDULLAH VOLKAN AYDIN,

MUSTAFA YÜKSEL, ÇAĞRI ATEŞ,

TAYFUN SARI(4. Hakem)

SAAT: 14.00

YAYIN: Fuchs TV (Naklen yayın)

www.kocaeligazetesi.com.tr (canlı anlatım)

SERİK BELEDİYE:

13.İbrahim Demir   

4.Fırat Arıkan

30.Erdoğan Kaya   

37.Oğuzhan Doğan 

58.Mehmet Demir   

10.Sebahattin Usta 

35.MehmetCan    

88.Erdi Zengin 

6.Ergün Nazlı   

12.Üstün Bilgi 

98.Harun Kavaklı   

KOCAELİSPOR:

35.Gökhan Değirmenci

3.Yalçın Kılınç

5.Diogo / 2.ALİHAN   

19.Atila Turan   

18. Mert Çölgeçen

32.Mehmet Yılmaz

10.Tayfun / 8.Y.Cihat

27.Emre Nefiz

14.İlyas Kubilay 

7.Cem Ekinci

9.Okan Eken

# Ankara, Kocaelispor

28 Oca 2023 - 15:40 - Spor

Muhabir  Ömer Lütfi Çelik

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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