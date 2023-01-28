Körfez Belediyesi’nin AKP, MHP, İYİ Parti ve CHP’li meclis üyeleri, halı saha maçında bir araya geldi. Alparslan Türkeş Spor Kompleksi içerisinde bulunan halı sahada gerçekleştirilen maça, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de katıldı. Muhalefet ve iktidarın karışık olarak bir birine rakip olduğu maç, oldukça renkli görüntülere sahne oldu. Siyasetten uzak tamamen futbol dolu gece sonrasında birlikte hatıra fotoğrafı çektirilirken, Başkan Söğüt de meclis üyelerine teşekkür etti.
28 Oca 2023 - 15:54- Spor Güncelleme: 28 Oca 2023 - 15:58
Körfez’de siyasetten uzak futbol dolu gece
Körfez Belediyesi meclis üyeleri ile ilçe belediye Başkanı Şener Söğüt'ün halı sahada bir araya geldiği maçta renkli görüntüler sahne oldu.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.