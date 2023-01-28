ANTALYA BELEK’TE İDMAN BİTTİ! MUHTEMEL KADRO BELLİ OLDU

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Kalede Gökhan Değirmenci, sağ bekte Mehmet Yılmaz, sol bekte Atilla Turan, sağ stoperde Diogo veya Alihan, sol stoperde ise kaptan Yalçın görev alacak. Emre Nefiz, Tayfun Aydoğan, Yusuf Cihat Çelik, İlyas Kubilay, ileride Okan ve Cem Ekinci’nin görev alacak.