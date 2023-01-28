28 Oca 2023 - 16:57- Spor G: 28 Oca 2023 - 17:02

MHK Başkanı ve Kurul üyeleri istifa etti

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi MHK Başkanı Sabri Çelik ve Kurul Üyelerinin istifasını kabul etti
MHK Başkanı ve Kurul üyeleri istifa etti mask

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile bugün TFF'nin Levent binasında bir araya gelmiştir. Görüşmede Sabri Çelik, MHK üyeleri ile birlikte istifasını TFF Başkanı'na sunmuş; TFF Başkanı tarafından Sabri Çelik ve MHK üyelerinin istifası kabul edilmiştir. Bu karar, TFF Yönetim Kurulu tarafından da onaylanmıştır.

"Sayın Sabri Çelik ve Merkez Hakem Kurulu üyelerinin her biri Türk hakemliğinin gelişmesi için katkılar vermiştir. Kendilerine bu gayretlerinden ötürü teşekkür eder, başarılar dileriz.Türkiye Futbol Federasyonu, yeni MHK Başkanı ve üyelerinin belirlenmesi için çalışmalara başlamış olup, gelişmeleri en kısa sürede kamuoyuyla paylaşacaktır." dedi.
# türkiye, karar, Futbol

28 Oca 2023 - 16:57 - Spor

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