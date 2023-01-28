‘Gençler Tecrübe ile Buluşuyor’ programının ilki gerçekleşti

AKP Kocaeli Gençlik Kolları Başkanı Çağatay Çağlayan, gençleri “Gençler Tecrübe ile Buluşuyor” programı altında şehrin gençlerini akademik, siyasi ve şehrin önce gelen isimleri ile bir araya getiriyor. Bugün gerçekleştirilen programın, ilk konuğu Kocaeli Üniversitesi Siyaset Bilimi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdulvahap Akıncı oldu.
BAŞARAMAYACAKLAR
Gençlerin yoğun ilgisiyle gerçekleştirilen programa SEKA Kağıt Müzesi ev sahipliği yaptı. Güncel Konuların ele alındığı programda Akıncı, İsveç’te, Kur’an-ı Kerim’e yapılan saldırıdan, İHA ve SİHA’lara değin bir çok konuyu ele aldı. Siyasetçi’nin her anlamda donanımlı olması gerektiğinin altını çizen Akıncı, “Her şey eğitim değil gençler, lakin iyi bir siyasetçinin donanımlı olması gerekir. Müslüman ve Türk düşmanlığı çatısı, geçmişte ezanlarımızı türkçe okutanlar, bugün Kur’an-ı Kerim’i yakanlar, daha bir çok İslam düşmanlığı Türklere dolaylı yoldan yapılan saldırılardır. Ama bugün burada bulunan gençlere bakınca bunu tekrar söylüyorum ki, başaramayacaklar” dedi.
YOĞUN KATILIM
Programın devamının geleceğini belirten AKP’li Başkan Çağlayan, “Bugün ‘Gençler Tecrübe ile Buluşuyor’ programımızın ilkini gerçekleştirdik. Herhangi bir davet belirtmeksizin gönüllü katılım ile gerçekleştirmemize rağmen yoğun bir katılım ve ilgiyle karşılaştık. Şehrimizin aktörlerini, bilinen simalarını siyaset çatısı altında bir çok farklı konuda genç kardeşlerimizle buluşturarak tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz. 2023 seçimlerine an be an yaklaşırken kazandığımız tecrübelerden faydalanacağız. Programımıza ara vermeden en kısa zamanda ikincisini icra edeceğiz. Bugün bizlerle bir araya gelerek bilgi,birikim ve tecrübelerini aktaran kıymetli hocamıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.