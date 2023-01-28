28 Oca 2023 - 16:48- Siyaset G: 28 Oca 2023 - 17:13

‘Gençler Tecrübe ile Buluşuyor’ programının ilki gerçekleşti

AKP Kocaeli Gençlik Kolları akademik, siyasi ve önde gelen isimleri gençlerle buluşturmak üzere “Gençler Tecrübe İle Buluşuyor” programına start verdi.
‘Gençler Tecrübe ile Buluşuyor’ programının ilki gerçekleşti mask
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AKP Kocaeli Gençlik Kolları Başkanı Çağatay Çağlayan, gençleri “Gençler Tecrübe ile Buluşuyor” programı altında şehrin gençlerini akademik, siyasi ve şehrin önce gelen isimleri ile bir araya getiriyor. Bugün gerçekleştirilen programın, ilk konuğu Kocaeli Üniversitesi Siyaset Bilimi Öğretim Üyesi Doç. Dr.  Abdulvahap Akıncı oldu.

BAŞARAMAYACAKLAR

Gençlerin yoğun ilgisiyle gerçekleştirilen programa SEKA Kağıt Müzesi ev sahipliği yaptı. Güncel Konuların ele alındığı programda Akıncı, İsveç’te, Kur’an-ı Kerim’e yapılan saldırıdan, İHA ve SİHA’lara değin bir çok konuyu ele aldı. Siyasetçi’nin her anlamda donanımlı olması gerektiğinin altını çizen Akıncı, “Her şey eğitim değil gençler, lakin iyi bir siyasetçinin donanımlı olması gerekir. Müslüman ve Türk düşmanlığı çatısı, geçmişte ezanlarımızı türkçe okutanlar, bugün Kur’an-ı Kerim’i yakanlar, daha bir çok İslam düşmanlığı Türklere dolaylı yoldan yapılan saldırılardır. Ama bugün burada bulunan gençlere bakınca bunu tekrar söylüyorum ki, başaramayacaklar” dedi.

YOĞUN KATILIM

Programın devamının geleceğini belirten AKP’li Başkan Çağlayan, “Bugün ‘Gençler Tecrübe ile Buluşuyor’ programımızın ilkini gerçekleştirdik. Herhangi bir davet belirtmeksizin gönüllü katılım ile gerçekleştirmemize rağmen yoğun bir katılım ve ilgiyle karşılaştık. Şehrimizin aktörlerini, bilinen simalarını siyaset çatısı altında bir çok farklı konuda genç kardeşlerimizle buluşturarak tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz. 2023 seçimlerine an be an yaklaşırken kazandığımız tecrübelerden faydalanacağız. Programımıza ara vermeden en kısa zamanda ikincisini icra edeceğiz. Bugün bizlerle bir araya gelerek bilgi,birikim ve tecrübelerini aktaran kıymetli hocamıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.

# AKP, eğitim, genç, Kocaeli Üniversitesi

28 Oca 2023 - 16:48 - Siyaset

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