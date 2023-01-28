İYİ Parti Körfez kendi üye rekorunu kırdı!

İYİ Parti Körfez İlçe Teşkilatı, Mehmet Candemir başkanlığında seçilen yeni yönetimiyle önemli çalışmalara imza atıyor. Seçimler öncesi saha çalışmalarına ağırlık veren teşkilat, yeni üye katılımlarıyla da büyümeye devam ediyor. İYİ Parti Körfez İlçe Teşkilatı, seçimlere güçlü girmek adına planlı olarak çalışıyor. Yeni yönetim, kısa bir sürede önceki atanmış yönetimin üye sayısı rekorunu kırmayı da başardı.

4 BİN 336’DAN 4 BİN 424’E

Bir önceki yönetimin 4 bin 336 olan üye sayısı rekoru da yeni seçilen teşkilat yönetimi tarafından kısa sürede planlı bir şekilde devam eden saha çalışmalarıyla kırıldı. İYİ Parti Körfez İlçe Teşkilatı’nın üye sayısı 4 bin 424 üyeye çıktı. Yeni yönetim göreve gelir gelmez saha çalışmalarının hızlanacağı ve yeni üye çalışmalarının yapılacağı mesajı verilmişti.

CANDEMİR: GENEL BAŞKANIMIZA EN İYİ ŞEKİLDE HİZMET

Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan İYİ Parti Körfez İlçe Başkanı Mehmet Candemir, “Bir önceki atama yönetimi tarafından 4 bin 336 üye sayısı rekorunu, seçilmiş yönetim olarak 4 bin 424’e çıkarmaktan onur duyarız. Genel ve Yerel Seçimlerde Körfez İYİ Parti Teşkilatı olarak tüm gayretimiz Genel Başkanımıza en iyi şekilde hizmet etmek yönündedir. Saha ve üye çalışmalarımız etkin bir şekilde ilerleyecek olup, yönetim kurulumuz, gençlik kollarımız ve danışmanlarımız ile Körfez halkının layık olduğu hizmeti alabilmesi için var gücümüzle çalışacağız” dedi.