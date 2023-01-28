İYİ Parti Körfez kendi üye rekorunu kırdı!

İYİ Parti Körfez İlçe Teşkilatı, Mehmet Candemir başkanlığında seçilen yeni yönetimiyle önemli çalışmalara imza atıyor. Seçimler öncesi saha çalışmalarına ağırlık veren teşkilat, yeni üye katılımlarıyla da büyümeye devam ediyor. İYİ Parti Körfez İlçe Teşkilatı, seçimlere güçlü girmek adına planlı olarak çalışıyor. Yeni yönetim, kısa bir sürede önceki atanmış yönetimin üye sayısı rekorunu kırmayı da başardı.
4 BİN 336’DAN 4 BİN 424’E
Bir önceki yönetimin 4 bin 336 olan üye sayısı rekoru da yeni seçilen teşkilat yönetimi tarafından kısa sürede planlı bir şekilde devam eden saha çalışmalarıyla kırıldı. İYİ Parti Körfez İlçe Teşkilatı’nın üye sayısı 4 bin 424 üyeye çıktı. Yeni yönetim göreve gelir gelmez saha çalışmalarının hızlanacağı ve yeni üye çalışmalarının yapılacağı mesajı verilmişti.
CANDEMİR: GENEL BAŞKANIMIZA EN İYİ ŞEKİLDE HİZMET
Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan İYİ Parti Körfez İlçe Başkanı Mehmet Candemir, “Bir önceki atama yönetimi tarafından 4 bin 336 üye sayısı rekorunu, seçilmiş yönetim olarak 4 bin 424’e çıkarmaktan onur duyarız. Genel ve Yerel Seçimlerde Körfez İYİ Parti Teşkilatı olarak tüm gayretimiz Genel Başkanımıza en iyi şekilde hizmet etmek yönündedir. Saha ve üye çalışmalarımız etkin bir şekilde ilerleyecek olup, yönetim kurulumuz, gençlik kollarımız ve danışmanlarımız ile Körfez halkının layık olduğu hizmeti alabilmesi için var gücümüzle çalışacağız” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
yenidoğanlı - terörist ağzıyla konuşan başbakanlığa temizlikçi bile olamayacak kadar kapasitesi olmayan meral akşenere hiç bir zaman oy yok kandile karayılanın yanına gitsin
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.