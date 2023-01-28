İzmitli Ezgi'den Hindistan'dan 3 Ödül Birden

İzmit M.Alipaşa Mahallesinden yetişen, bir dönem Değirmendere Belediyesi Basın Yayın Sorumlusu, halen CHP Başiskele İlçe Yönetiminde yer alan Vacit Çelik’in kızı Işıl Ezgi Çelik'in sanat yönetmenliğini yaptığı filme Hindistan Ahmed Nagar 4. Uluslararası Film Festivali'nde 3 ödül birden geldi. En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Oyuncu ödüllerinin sahibi oldu.
Vacit Çelik şu günlerde Hindistan’da kızı ve torununun yarında bulunuyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.