28 Oca 2023 - 20:45- Kültür-Sanat G: 28 Oca 2023 - 21:02

İzmitli Ezgi'den Hindistan'dan 3 Ödül Birden

Vacit Çelik’in kızı Işıl Ezgi Çelik'in sanat yönetmenligini yaptığı filme Hindistan Ahmed Nagar 4. Uluslararası Film Festivali'nde 3 ödül birden geldi.

Emre Sadık
Emre Sadık Tüm Haberleri
İzmitli Ezgi'den Hindistan'dan 3 Ödül Birden mask
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İzmit M.Alipaşa Mahallesinden yetişen, bir dönem Değirmendere Belediyesi Basın Yayın Sorumlusu, halen CHP Başiskele İlçe Yönetiminde yer alan Vacit Çelik’in kızı Işıl Ezgi Çelik'in sanat yönetmenliğini yaptığı filme Hindistan Ahmed Nagar 4. Uluslararası Film Festivali'nde 3 ödül birden geldi. En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Oyuncu ödüllerinin sahibi oldu.

Vacit Çelik şu günlerde Hindistan’da kızı ve torununun yarında bulunuyor.
# Başiskele, chp

28 Oca 2023 - 20:45 - Kültür-Sanat

Muhabir  Emre Sadık

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