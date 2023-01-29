29 Oca 2023 - 09:56- Asayiş G: 29 Oca 2023 - 10:04

Başkan Yaptırmış’ın anne acısı

Aşkale Belediye Başkanı Ahmet Yaptırmış'ın annesi vefat etti. Aşkale Belediye Başkanı Ahmet Yaptırmış 96 yaşında vefat eden annesi Gülbeyaz Yaptırmış'ın cenazesi toprağa verildi.
Başkan Yaptırmış’ın anne acısı mask
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Dün Kocaeli'de Hakk'ın rahmetine kavuşan anne Yaptırmış bugün ilçeye getirilerek ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Belediye Başkanı Dr Ahmet Yaptırmış ve aile yakınları tarafından taziyeler kabul edildi. Cenaze törenine Erzurum Valisi Okay Memiş, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ömer Çomaklı, Ak Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, MHP Genel Başkan yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Prof. Dr Kamil Aydın, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, Aşkale Kaymakamı Murat Karaloğlu, Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, Palandöken Belediye Başkanı Av. Muhammet Sunar, Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı, Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli, Siyasi parti temsilcileri il ve ilçe protokolü katıldı.
# Atatürk, anne

29 Oca 2023 - 09:56 - Asayiş

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(5)
05

Kadır Gül - Ero l sanane ya milletin acısı var, sen yorup yapıp insanların moralini bozma, git başka bir eğlence bul kendine

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 29 Ocak 11:43
02

EROL DEMİRBEK TÜRK - namazda el bağlama kurallarına özen göstermemişler . bir imam detaylı anlatmalı sağ elin baş ve serçe parmağının nasıl , diğer 3 parmağın nasıl nerede duracağını . şekilcilik demeyiniz bu tarif edilen el bağlama olmalıdır . hepsinin el bağlama şekli yanlış.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 29 Ocak 10:14
01

EROL DEMİRBEK TÜRK - ALLAH rahmet eylesin , başı sağolsun.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 29 Ocak 10:10
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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