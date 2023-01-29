Başkan Yaptırmış’ın anne acısı

EROL DEMİRBEK TÜRK - namazda el bağlama kurallarına özen göstermemişler . bir imam detaylı anlatmalı sağ elin baş ve serçe parmağının nasıl , diğer 3 parmağın nasıl nerede duracağını . şekilcilik demeyiniz bu tarif edilen el bağlama olmalıdır . hepsinin el bağlama şekli yanlış.