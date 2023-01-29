İzmit Belediyesi seriye bağladı: 78-59

Salon: İzmit Atatürk
Hakemler: Fatma Öztürk **, Alper Can Bozyel **, Atakan Kaymak **
İzmit Belediyespor: Esma Nur Engin *, Senay Zeybek ** 6, Nur Sezen Yavuz ** 9, Derya Kavak * 3, Deniz Aygül ** 6, Candide Öztürk *** 16, Nuran Tutsak ** 6, Kardelen Gezgin ** 8, Betül Pehlivan *** 12, Gabriela Marginean *** 12
Başantrenör: Hasan Fırat Okul
Alanya Belediyespor Antalya Güneşi GSK: Özge Karataş *** 22, Çisem İncel **, Özge Gonzalez * 3, Kübra Dicle * 6, Ceyda Necmiye Bekar *, Egesu Kurtyemez ** 10, Mikayla Amari Cowling *** 14, Lal Kahraman*, Yağmur Gelmedi * 1, Seda Tabakçı * 1, Fatma Bengisu Ağın *, Sevgi Güleç ** 2
Başantrenör: Mithat Özciğer
1.Periyot: 11-15 (Alanya Belediyepor Antalya Güneşi GSK lehine)
Devre: 27-27 (Beraberlik)
3.Periyot: 49-41 (İzmit Belediyespor lehine)
Salon: İzmit Atatürk
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.