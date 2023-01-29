29 Oca 2023 - 10:04- Spor G: 29 Oca 2023 - 10:10

İzmit Belediyesi seriye bağladı: 78-59

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 21. haftasında Alanya Belediyespor Antalya Güneşi’ni konuk eden İzmit Belediyespor karşılaşmayı 78-59 kazandı ve galibiyet serisini 10 maça çıkardı.
İzmit Belediyesi seriye bağladı: 78-59 mask
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Salon: İzmit Atatürk
Hakemler: Fatma Öztürk **, Alper Can Bozyel **, Atakan Kaymak **
İzmit Belediyespor: Esma Nur Engin *, Senay Zeybek ** 6, Nur Sezen Yavuz ** 9, Derya Kavak * 3, Deniz Aygül ** 6, Candide Öztürk *** 16, Nuran Tutsak ** 6, Kardelen Gezgin ** 8, Betül Pehlivan *** 12, Gabriela Marginean *** 12
Başantrenör: Hasan Fırat Okul
Alanya Belediyespor Antalya Güneşi GSK: Özge Karataş *** 22, Çisem İncel **, Özge Gonzalez * 3, Kübra Dicle * 6, Ceyda Necmiye Bekar *, Egesu Kurtyemez ** 10, Mikayla Amari Cowling *** 14, Lal Kahraman*, Yağmur Gelmedi * 1, Seda Tabakçı * 1, Fatma Bengisu Ağın *, Sevgi Güleç ** 2
Başantrenör: Mithat Özciğer
1.Periyot: 11-15 (Alanya Belediyepor Antalya Güneşi GSK lehine)
Devre: 27-27 (Beraberlik)
3.Periyot: 49-41 (İzmit Belediyespor lehine)
# Atatürk, Deniz, Okul

29 Oca 2023 - 10:04 - Spor

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