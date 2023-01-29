29 Oca 2023 - 10:12- Asayiş G: 29 Oca 2023 - 10:18

50 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Kocaeli ve çevre illerden güvenlik güçleri tarafından yakalanan 50 düzensiz göçmen sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi.
50 düzensiz göçmen sınır dışı edildi mask

Kocaeli ve çevre illerden düzensiz göçle mücadele çalışmaları çerçevesinde güvenlik güçleri tarafından 50 düzensiz göçmen yakalandı. Kocaeli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Bölge illerimiz ve Kocaeli'de güvenlik güçlerimiz tarafından yakalanarak Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezine teslim edilen 50 düzensiz göçmen bugün sınır dışı edilerek, ülkelerine gönderilmiştir" denildi.
# çevre

29 Oca 2023 - 10:12 - Asayiş

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
01

EROL DEMİRBEK TÜRK - günaydın yorumlarımı beğenmeyen değerli takipçilerim . İLGİLİLER SINIRI KORUYANLAR GÖREVLERİNİ YAPMIŞ OLSALAR. hem ben bu sayfaya yazık değil mi bu ülkenin parasına polisinin zahmetine bunlara harcanan uçak parasına DİYE YAZMAK ZORUNDA KALMAM sizlerde bana kızmak zorunda kalmazsınız. VATANIMI , MİLLETİMİ SEVİYORUM sınırlarımın paralarımızın korunmasını istiyorum ÜLKEMİN YOLGEÇEN HANI GİBİ OLMASINI SAHİPLİ OLMASINI İSTİYORUM , DOĞUDAN GİRERLERKEN DUR DİYEN YOK , BATIDAN ÇIKMAK ÜZERE İKEN TUTUP UÇAKLA GERİ GÖNDERİYORUZ BİZ AVRUPANIN SINIRLARINI MI KORUYORUZ ?

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 29 Ocak 10:23
02

İzmitli41 - @EROL DEMİRBEK TÜRK 01 nolu yoruma cevabı: Abi kimse senin takipçin falan değil, millet senin her habere yorum yapmana sinirleniyor, birde sanki sarhoşken yazıyormuş gibisin, yazdıklarından hiçbirşey anlaşılmıyor, lütfen insanların bir haber okuma keyfi var onuda kaçırma

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 29 Ocak 10:49

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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