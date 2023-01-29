Kocaeli ve çevre illerden düzensiz göçle mücadele çalışmaları çerçevesinde güvenlik güçleri tarafından 50 düzensiz göçmen yakalandı. Kocaeli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Bölge illerimiz ve Kocaeli'de güvenlik güçlerimiz tarafından yakalanarak Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezine teslim edilen 50 düzensiz göçmen bugün sınır dışı edilerek, ülkelerine gönderilmiştir" denildi.
29 Oca 2023 - 10:12- Asayiş Güncelleme: 29 Oca 2023 - 10:18
50 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Kocaeli ve çevre illerden güvenlik güçleri tarafından yakalanan 50 düzensiz göçmen sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
EROL DEMİRBEK TÜRK - günaydın yorumlarımı beğenmeyen değerli takipçilerim . İLGİLİLER SINIRI KORUYANLAR GÖREVLERİNİ YAPMIŞ OLSALAR. hem ben bu sayfaya yazık değil mi bu ülkenin parasına polisinin zahmetine bunlara harcanan uçak parasına DİYE YAZMAK ZORUNDA KALMAM sizlerde bana kızmak zorunda kalmazsınız. VATANIMI , MİLLETİMİ SEVİYORUM sınırlarımın paralarımızın korunmasını istiyorum ÜLKEMİN YOLGEÇEN HANI GİBİ OLMASINI SAHİPLİ OLMASINI İSTİYORUM , DOĞUDAN GİRERLERKEN DUR DİYEN YOK , BATIDAN ÇIKMAK ÜZERE İKEN TUTUP UÇAKLA GERİ GÖNDERİYORUZ BİZ AVRUPANIN SINIRLARINI MI KORUYORUZ ?
İzmitli41 - Abi kimse senin takipçin falan değil, millet senin her habere yorum yapmana sinirleniyor, birde sanki sarhoşken yazıyormuş gibisin, yazdıklarından hiçbirşey anlaşılmıyor, lütfen insanların bir haber okuma keyfi var onuda kaçırma
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.