50 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

İzmitli41 - @EROL DEMİRBEK TÜRK 01 nolu yoruma cevabı: Abi kimse senin takipçin falan değil, millet senin her habere yorum yapmana sinirleniyor, birde sanki sarhoşken yazıyormuş gibisin, yazdıklarından hiçbirşey anlaşılmıyor, lütfen insanların bir haber okuma keyfi var onuda kaçırma