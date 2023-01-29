Gültepe’nin yeni hattı seferlere başlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ulaşım imkanlarından daha rahat yararlanabilmesi için yeni düzenlemeler yapıyor. Bu kapsamda vatandaşların talebi üzerine Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğünce kurulan ve Batı Terminali ile Gültepe arasında hizmet verecek hat 45 pazartesi günü seferlerine başlıyor.

HAT 45

Pazartesi günü seferlerine başlayacak Hat 45’in güzergahları şöyle;

Gidiş Güzergahı

Batı Terminali – İstanbul İzmit Yolu – Miralay Mümtaz Caddesi – Şairane Sokak – Beyhan Sokak – Hür Sokak - Şantiye Sokak – Altun Sokak – Tüysüzler

Dönüş Güzergahı

Tüysüzler - Altun Sokak - Şantiye Sokak - Hür Sokak - Beyhan Sokak – Şairane Sokak -– Miralay Mümtaz Caddesi

İstanbul İzmit Yolu - Batı Terminali