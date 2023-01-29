Gültepe’nin yeni hattı seferlere başlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ulaşım imkanlarından daha rahat yararlanabilmesi için yeni düzenlemeler yapıyor. Bu kapsamda vatandaşların talebi üzerine Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğünce kurulan ve Batı Terminali ile Gültepe arasında hizmet verecek hat 45 pazartesi günü seferlerine başlıyor.
HAT 45
Pazartesi günü seferlerine başlayacak Hat 45’in güzergahları şöyle;
Gidiş Güzergahı
Batı Terminali – İstanbul İzmit Yolu – Miralay Mümtaz Caddesi – Şairane Sokak – Beyhan Sokak – Hür Sokak - Şantiye Sokak – Altun Sokak – Tüysüzler
Dönüş Güzergahı
Tüysüzler - Altun Sokak - Şantiye Sokak - Hür Sokak - Beyhan Sokak – Şairane Sokak -– Miralay Mümtaz Caddesi
İstanbul İzmit Yolu - Batı Terminali
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.