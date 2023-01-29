Sağlık Kent Konutları’na Yeni Evim finansmanı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kent Konut tarafından projelendirilen ve yapımının tüm hızıyla devam eden Sağlık Kent Konutları’nda satışı yapılmayan daireler Yeni Evim Modeliyle değerlendirilecek. Kartepe Kent Meydanı’nda yer alan ve inşaatı devam eden projede 212 daire için 1 Şubat-28 Şubat 2023 tarihleri arasında ön başvurular alınacak. Hak sahipleri kura sistemi ile belirlenecek. Başvuru işlemleri online olarak www.kentkonut.com.tr adresinden gerçekleştirilecek.
BAŞVURU ŞARTLARI
Başvuranların Kocaeli ilinde ikamet etmesi, son 1 yıl içerisinde kendisi, eşi ve velayetleri altındaki çocukları üzerine tapuda kayıtlı konutlarının bulunmaması gerekiyor. Başvuru bedeli olarak 2.000 TL ödenirken tamamı peşin ödemelerde yüzde 5 indirim yapılacak.
YENİ EVİM FİNANSMAN MODELİ
Satışa sunulan konutların kredi işlemleri T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ilan edilen Yeni Evim Konut Finansman modeli kapsamında yapılacak. Buna göre başvuru yapanlar yüzde 10 peşinat, 0,69 kredi oranı, ilk 3 yıl taksit ödemelerine hazine desteği gibi avantajlardan faydalanabilecek. Başvuruların kredi değerlendirme ve işlemleri bankanın uhdesinde olacak. Kredi kullanımı yapılan konutlar 5 yıl süreyle satılamayacak.
PROJE DETAYLARI
36 bin 093 m² alanda hayata geçirilen projede; 69,86 m²‘lik 1+1, 88,05-98 m²’lik 2+1, 132,05-135,13 m²‘lik 3+1 daire tipleri bulunuyor. Projenin 7 bin 550 m²’si yeşil alan, 915 m²’si çocuk oyun alanı ve spor alanı, 15 bin 036 metrekaresi ise yol ve otopark olarak kullanılacak. İnşaatı devam eden projenin 2023 yılında teslim edilmesi planlanıyor.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
EROL DEMİRBEK TÜRK - KONU ŞİMDİ KESİN ANLAŞILDI , MÜTEAHHİTLERİ KURTARMA OPERASYONU BU KONUT İŞİ DİYORLARDI DA İNANMIYORDUK.
İzmitli41 - Birazdan Erol yorum yapar
EROL DEMİRBEK TÜRK - İLGİ İLE TAKİP ETMEN BENİ TEŞVİK EDİYOR DEĞERLİ ARKADAŞIM ÖZ HEMŞERİM . SENİ Mİ KIRACAĞIM .
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.