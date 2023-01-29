29 Oca 2023 - 10:27- Ekonomi G: 29 Oca 2023 - 10:33

Sağlık Kent Konutları’na Yeni Evim finansmanı

Sağlık Kent Konutları projesinde 212 dairenin Yeni Evim Modeliyle satışı için 1 Şubat-28 Şubat 2023 tarihleri arasında ön başvurular alınacak
Sağlık Kent Konutları’na Yeni Evim finansmanı mask
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kent Konut tarafından projelendirilen ve yapımının tüm hızıyla devam eden Sağlık Kent Konutları’nda satışı yapılmayan daireler Yeni Evim Modeliyle değerlendirilecek. Kartepe Kent Meydanı’nda yer alan ve inşaatı devam eden projede 212 daire için 1 Şubat-28 Şubat 2023 tarihleri arasında ön başvurular alınacak. Hak sahipleri kura sistemi ile belirlenecek. Başvuru işlemleri online olarak www.kentkonut.com.tr adresinden gerçekleştirilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuranların Kocaeli ilinde ikamet etmesi, son 1 yıl içerisinde kendisi, eşi ve velayetleri altındaki çocukları üzerine tapuda kayıtlı konutlarının bulunmaması gerekiyor. Başvuru bedeli olarak 2.000 TL ödenirken tamamı peşin ödemelerde yüzde 5 indirim yapılacak.

YENİ EVİM FİNANSMAN MODELİ

Satışa sunulan konutların kredi işlemleri T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ilan edilen Yeni Evim Konut Finansman modeli kapsamında yapılacak. Buna göre başvuru yapanlar yüzde 10 peşinat, 0,69 kredi oranı, ilk 3 yıl taksit ödemelerine hazine desteği gibi avantajlardan faydalanabilecek. Başvuruların kredi değerlendirme ve işlemleri bankanın uhdesinde olacak. Kredi kullanımı yapılan konutlar 5 yıl süreyle satılamayacak.

PROJE DETAYLARI

36 bin 093 m² alanda hayata geçirilen projede; 69,86 m²‘lik 1+1, 88,05-98 m²’lik 2+1, 132,05-135,13 m²‘lik 3+1 daire tipleri bulunuyor. Projenin 7 bin 550 m²’si yeşil alan, 915 m²’si çocuk oyun alanı ve spor alanı, 15 bin 036 metrekaresi ise yol ve otopark olarak kullanılacak. İnşaatı devam eden projenin 2023 yılında teslim edilmesi planlanıyor.

# Kartepe, Büyükşehir Belediyesi, sağlık, çevre

29 Oca 2023 - 10:27 - Ekonomi

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Yorumlar

(3)
02

EROL DEMİRBEK TÜRK - KONU ŞİMDİ KESİN ANLAŞILDI , MÜTEAHHİTLERİ KURTARMA OPERASYONU BU KONUT İŞİ DİYORLARDI DA İNANMIYORDUK.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 29 Ocak 11:12
03

EROL DEMİRBEK TÜRK - @İzmitli41 01 nolu yoruma cevabı: İLGİ İLE TAKİP ETMEN BENİ TEŞVİK EDİYOR DEĞERLİ ARKADAŞIM ÖZ HEMŞERİM . SENİ Mİ KIRACAĞIM .

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 29 Ocak 11:13
Diğer 1 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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