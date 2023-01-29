Arı yetiştiricilerinin ‘kış uykusu’ endişesi

Kocaeli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hüseyin Yılmaz, kent genelinde geçmiş yıllara göre hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olması nedeniyle arıların yalancı bahara aldanıp kovandan çıktığını ifade etti. Normal şartlarda arıların şu anda kış uykusunda olması gerektiğini anlatan Yılmaz, “Şu anda arıların kış uykusunda olması lazım, fakat mevsimlerin sıcak gitmesinden dolayı arılar kış uykusunda değil. Bu da hem arılar için hem arıcılar için tehlike çanları demek. Geçmiş yıllara baktığımız zaman arıcılık ekim-kasım aylarında arının kışlık bakımı yapılır, arı kapanır ve arıyı bir daha açmazdı. Arılar kış uykusunda kalırdı ve havalar güzelleşince dışarı çıkardı. Fakat geçmiş yıllarda bu mevsimde sıcak havalar pek yoktu, arılar kış uykusunda uzun süre kalıyordu. Bu seneye baktığınızda havalar hep yaz gibi, yalancı bahar yaşıyoruz. Arılar buna aldanıyor diğer bitkilerde olduğu gibi. Bu da arıcılık ve arı için sıkıntı bir durum” dedi.

‘ARILAR BAL ARARKEN TELEF OLUYOR’

Hava sıcaklıklarına aldanıp kovandan çıkan arıların, ani hava değişiklikleri nedeniyle telef olduğunu söyleyen Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:

“Havaların mevsim normallerinin üzerinde olması nedeniyle arılar kovana girmiyor, sürekli geziyor. Bu aylarda bal bulamıyor tabi ve gezdiği için de arı sürekli bal tüketiyor. Bu durum kışlık arının kovanın içerisindeki yiyeceğinin bitmesi anlamına gelir. Aynı zamanda bu havalarda dışarıda çok gezindikleri zaman ani sıcaklık değişimlerinde arılar bal ararken telef olabiliyor. Her geçen gün, kovanın içerisindeki arı azalıyor. Bahar mevsimine geldiğimizde kovanda ya çok cüzi bir miktar arı kalıyor ya da kovanın içerisinde hiç arı kalmamış oluyor. Bu da hem arıları hem de arıcılığı olumsuz etkiliyor”