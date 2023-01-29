SAL B’de 4 tamam gözler son 3’te

Ligin bitime 3 maç kala Suadiye, konuk ettiği Derincespor’a 3-1 yenilince, işini mucizelere bıraktı. Suadiye ile 4.Derince arasında fark 8 puana çıktı. Düşme hattı ise iyice kızıştı. Hisareyn, Arslanbey’i 4-1 yenip ateşe attı, ligde kalma umutlarını artırdı. Gültepe 8-2 yenilirken intihar etti. Darıca Kültür ve Martı ise evinde Doğantepe’ye 5-3 yenilirken havlu attı. Mertspor ise Güneşspor’u deplasmanda 2-1 yenerek sürpriz sonuçla bir anda lige tutundu. Kalan 3 maç sonrasında düşenler de kesinleşecek. Zirvedeki Diliskelesi ve Menderes ise 8’er gollük galibiyetlerle şampiyonluk yarışını sürdürdü.

SAL B PUAN DURUMU

23.HAFTA MAÇLARI:

24.HAFTA PROGRAMI (SONDAN ÜÇÜNCÜ HAFTA):

1 Şubat 19.00-19.15