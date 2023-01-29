SAL B’de 4 tamam gözler son 3’te

Ligin bitime 3 maç kala Suadiye, konuk ettiği Derincespor’a 3-1 yenilince, işini mucizelere bıraktı. Suadiye ile 4.Derince arasında fark 8 puana çıktı. Düşme hattı ise iyice kızıştı. Hisareyn, Arslanbey’i 4-1 yenip ateşe attı, ligde kalma umutlarını artırdı. Gültepe 8-2 yenilirken intihar etti. Darıca Kültür ve Martı ise evinde Doğantepe’ye 5-3 yenilirken havlu attı. Mertspor ise Güneşspor’u deplasmanda 2-1 yenerek sürpriz sonuçla bir anda lige tutundu. Kalan 3 maç sonrasında düşenler de kesinleşecek. Zirvedeki Diliskelesi ve Menderes ise 8’er gollük galibiyetlerle şampiyonluk yarışını sürdürdü.
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# Darıca
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.