29 Oca 2023 - 10:52- Spor G: 29 Oca 2023 - 11:00

SAL B’de 4 tamam gözler son 3’te

Süper Amatör Lig B Grubu’nda önceki gün oynanan 23’üncü hafta maçları sonrasında Play-Off hemen hemen kesinleşti.

SAL B’de 4 tamam gözler son 3’te mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Ligin bitime 3 maç kala Suadiye, konuk ettiği Derincespor’a 3-1 yenilince, işini mucizelere bıraktı. Suadiye ile 4.Derince arasında fark 8 puana çıktı. Düşme hattı ise iyice kızıştı. Hisareyn, Arslanbey’i 4-1 yenip ateşe attı, ligde kalma umutlarını artırdı. Gültepe 8-2 yenilirken intihar etti. Darıca Kültür ve Martı ise evinde Doğantepe’ye 5-3 yenilirken havlu attı. Mertspor ise Güneşspor’u deplasmanda 2-1 yenerek sürpriz sonuçla bir anda lige tutundu. Kalan 3 maç sonrasında düşenler de kesinleşecek. Zirvedeki Diliskelesi ve Menderes ise 8’er gollük galibiyetlerle şampiyonluk yarışını sürdürdü.

                                                                               SAL B PUAN DURUMU

                                                                              23.HAFTA MAÇLARI:

                                              24.HAFTA PROGRAMI (SONDAN ÜÇÜNCÜ HAFTA):

                                              1 Şubat 19.00-19.15
# Darıca

29 Oca 2023 - 10:52 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.232.404 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Karamürsel şiddet kurbanı oldu: 82-87 mask
Karamürsel şiddet kurbanı oldu: 82-87
SAL B’de 4 tamam gözler son 3’te mask
SAL B’de 4 tamam gözler son 3’te
İzmit Belediyesi seriye bağladı: 78-59 mask
İzmit Belediyesi seriye bağladı: 78-59
MHK Başkanı ve Kurul üyeleri istifa etti mask
MHK Başkanı ve Kurul üyeleri istifa etti
ANTALYA BELEK’TE İDMAN BİTTİ! MUHTEMEL KADRO BELLİ OLDU mask
ANTALYA BELEK’TE İDMAN BİTTİ! MUHTEMEL KADRO BELLİ OLDU
Körfez’de siyasetten uzak futbol dolu gece mask
Körfez’de siyasetten uzak futbol dolu gece
Anket KOCAELİSPOR ŞAMPİYON MU OLUR YOKSA PLAY-OFF'A MI KALIR?
Tüm anketler

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL