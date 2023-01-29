Karamürsel şiddet kurbanı oldu: 82-87

RAKİP ORTAMI GERDİ

Tam anlamıyla rakip takım oyuncu ve idarecilerin maçın başından maçın sonun kadar psikolojik baskı uyguladığı maçta sarı-lacivertli ekip, rakibine 82-87 mağlup oldu. Sarı-Lacivertli ekip, Etimesgut Belediye Spor karşısında ilk periyotu 19-16, devreyi de 43-39 galip bitirdi. Temsilcimiz, üçüncü periyotu 65-67 geriye düştü, son periyotun sonlarına doğru rakip takımın yedek oyuncuları ve idarecilerinin psikolojik baskıları arttığı sırada Etimesgut Belediye Spor yedek kulübesindeki 13 numaralı oyuncunun, sarı-lacivertli oyuncuya parmak sallayarak hakaret etmesinin ardından taraftarların tepkisiyle karşılaştı. Maç bu dakikanın ardından durdu.

SEYİRCİ DIŞARIYA ÇIKARILDI

Uzun üre hakemlerin ve saha komiserinin konuşmaları ve Etimesgut Belediye Sporlu idarecilerinin itirazlarıyla maçın seyircisiz oynamasına karar alınmasıyla birlikte seyircilerin dışarıya çıkartılmasıyla maç yeniden başladı. Maçın son dakikalarında Karamürsel Gençlik Sporun çabaları yetersiz kalınca maçı 82-87 kaybetti.

Karamürsel Gençlik Spor Kulübü Koordinatörü Turgut Taşçı “Takımımızın oyuncuları ile gurur duyuyorum. Play-Off’u sonuna kadar kovalayacağız” dedi.