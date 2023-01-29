Savaş Taş cinayetinde ifadeler, otopsi ve telefon kayıtları ortaya çıktı

Olay 21 Eylül 2022 tarihi saat 17:15 sıralarında Kocaeli’nin Körfez ilçesi Güney Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre F.C. ve R.C. ile arasında yaklaşık 1 yıldırı alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan Savaş Taş’ın ofisine ağabey ve kardeşi geldi. Aralarında çıkan tartışmanı ardından geldikleri arabaya dönen F.C. arabanın sağ ön kapı aldığı tabanca ile Savaş Taş’a kurşun yağdırdı. Olayda bir çok mermi isabeti alan Taş ağır yaralanırken olay sırasında iş yerinde bulunan İ. Kç ise ayak serçe parmağına gelen kurşunda yaralandı. DEVA Partisi Körfez İlçe Başkan yardımcısı olduğu öğrenilen Makine Mühendisi Savaş Taş kaldırıldığı Derince Eğitim ve Araştırma hastanesinde tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olayın ardından ağabeyi R.C. ile araçla kaçan F.C. Dilovası’nda emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ağabey ve kardeş adliyeye sevk oldu. Mahkemede F.C. tutuklanırken ağabeyi adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Cinayetin ardından alınan ifadelerde ve soruşturma kapsamında incelenen ağabey ve kardeşin mesajlaşmalarında şoke eden detaylar ortaya çıktı.

Maktulün eşi “Aileler olarak görüşürdük”

Eşinin kesinlikle kusuru olmadığını ifade eden Savaş Taş’ın eşi P.T.” Eşim fabrikalarını kurdu. Toplam 1 milyon 100 bin TL tuttu. 600 bin TL’sini Derince’de bir ev ile ödediler. Kalan parayı parça parça ödüyorlardı, 250 bin TL kalmıştı. Biz aileler olarak görüşürdük bir husumet yoktu.

Şüpheli F.C.“1 senedir aramızda husumet var”

Maktul ile internetten tanıştığını söyleyen katil zanlısı şüpheli F.C. (29) ifadesinde “Eldiven imarethanesi kurmak için tanıştım. 2 senendir tanıyorum. Savaş Taş ile ticari münasebetten dolayı 1 senedir aramızda husumet var.”dedi.

Maktulün eşi “Benim kocam 3 kağıtçı, dolandırıcı” dedi iddiası

Olay sırasında F.C. ile birlikte olay yerine gelen ağabeyi R.C. ifadesinde Savaş Taş’ın sıfır olarak verdiği makinaların 2. el çıktığını ve makinaları geri almadığını söyledi. R.C. ifadesinde Savaş Taş’ı eşinin Taş ile ilgili olarak F.C.’ye “Benim eşimin üç kağıtçı dolandırıcı olduğunu biliyorum. Siz bunu hak etmediniz" şeklinde itirafta bulunduğunu öne sürdü. Öte yandan R.C., F.C.’nin silahının olup olmadığını bilmediğini araca kendisinden gizli koymuş olabileceğini ifade ettiği öğrenildi

F.C.“Savaşı vurmaya gidiyorum, çoluğum çocuğum sana emanet”

Yapılan telefon mesajı incelemelerinde F.C.’nin önceden öldürmeye kara verdiği ancak ağabeyi tarafından teskin edildiği öğrenildi. Olaydan yaklaşık 1 ay önce geçen WhatsApp konuşmalarında katil zanlısı F.C.’nin “Abi uzatmadan söylüyorum. Savaşı vurmaya gidiyorum. Çoluğum çocuğum sana emanet” şeklinde attığı mesaja ağabeyi R.C.’nin “ Yok oğlum saçmalama” şeklinde mesaj atarak yatıştırmaya çalıştığı görüldü. Bu konuşmadan 25 gün sonra ise F.C.yine ağabeyine attığı mesajda “Savaşı arama, anlamasın” dediği ortaya çıktı.

F.C.“Savaşın anasını s….”

Olaydan yaklaşık 45 dakika önce A.C. isimli bir şahıs ile mesajlaşan F.C. Savaş taş ile ilgili olarak küfrederek “Savaşın anasını s…, pes etmek yok dik duracağız” şeklinde mesajlar atarken A.C. hepsi olacak şeklinde cevap verdiği öğrenildi.

Görüşmek için Savaş Taş’ı defalarca arayıp mesaj atmış

Öte yandan yaklaşık 2 aydır görüşmek için Savaş Taş’ı tekrar tekrar arayan ve ulaşamadığında mesaj atan F.C.’nin mesajlarına maktulün müsait değilim sonra görüşelim şeklinde cevap verdiği ancak dönmediği öğrenildi.

Bacakları, kol, sırt ve karnından vurulmuş

Savaş Taş olayın ardından yapılan otopside vücudundan çok sayıda mermi çıktı. Her 2 bacağından da vurulan maktulün sol kol ve sırtından vurulduğu görülürken öldürücü nitelikte karnından da 2 mermi çıktı.