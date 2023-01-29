29 Oca 2023 - 11:38- Siyaset G: 29 Oca 2023 - 11:44

Türkkan’dan Büyükşehir’e: Türkiye’nin en borçlu belediyesi

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın sosyal medya hesabı üzerinden Büyükşehir Belediyesi hakkında yaptığı paylaşım tartışma konusu oldu. Türkkan, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2,3 milyar TL ile Türkiye’nin en borçlu belediyesi” dedi.

Dilara Polat
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Türkkan’dan Büyükşehir’e: Türkiye’nin en borçlu belediyesi mask
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İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan sosyal medya hesabı üzerinden Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’nin en borçlu belediyesi olduğunu söyledi. Daha öncesinde de Kocaeli Büyükşehir Meclisinde tartışma konusu olan konuyla ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın böyle bir şeyin söz konusu olmadığını söylemişti. Türkkan, tarafından yeniden gündeme getirilen borcun 2,3 milyar TL olduğu açıklandı. Türkkan’ın bu paylaşımına vatandaşlar tarafından yorum yağdı.
# türkiye, İyi Parti, Büyükşehir Belediyesi, Vatandaşlar

29 Oca 2023 - 11:38 - Siyaset

Muhabir  Dilara Polat

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