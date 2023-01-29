İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan sosyal medya hesabı üzerinden Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’nin en borçlu belediyesi olduğunu söyledi. Daha öncesinde de Kocaeli Büyükşehir Meclisinde tartışma konusu olan konuyla ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın böyle bir şeyin söz konusu olmadığını söylemişti. Türkkan, tarafından yeniden gündeme getirilen borcun 2,3 milyar TL olduğu açıklandı. Türkkan’ın bu paylaşımına vatandaşlar tarafından yorum yağdı.
29 Oca 2023 - 11:38- Siyaset Güncelleme: 29 Oca 2023 - 11:44
Türkkan’dan Büyükşehir’e: Türkiye’nin en borçlu belediyesi
İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın sosyal medya hesabı üzerinden Büyükşehir Belediyesi hakkında yaptığı paylaşım tartışma konusu oldu. Türkkan, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2,3 milyar TL ile Türkiye’nin en borçlu belediyesi” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.