Türkkan’dan Büyükşehir’e: Türkiye’nin en borçlu belediyesi

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan sosyal medya hesabı üzerinden Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’nin en borçlu belediyesi olduğunu söyledi. Daha öncesinde de Kocaeli Büyükşehir Meclisinde tartışma konusu olan konuyla ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın böyle bir şeyin söz konusu olmadığını söylemişti. Türkkan, tarafından yeniden gündeme getirilen borcun 2,3 milyar TL olduğu açıklandı. Türkkan’ın bu paylaşımına vatandaşlar tarafından yorum yağdı.