29 Oca 2023 - 12:03- Gündem G: 29 Oca 2023 - 12:19

Kocaeli Gebze'de 478 m² arsa mahkemeden satılık

İlan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Kocaeli Gebze'de 478 m² arsa mahkemeden satılık
Kocaeli Gebze'de 478 m² arsa mahkemeden satılık mask

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/10 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

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29 Oca 2023 - 12:03 - Gündem

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