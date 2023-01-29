Gölcük Belediyesine ait 23 ait işyeri satılacak

Belediyemizce 07/02/2023 tarih Salı günü saat 15.00 de Gölcük Belediye Başkanlığı Encümen Salonunda, Gölcük İlçesi Hisareyn rezerv alanında inşa edilmiş aşağıda nitelik ve evsafları belirtilen 23 adet işyerinin satışı 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 35/ a maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile ayrı ayrı ihale edilecektir.
# ihale
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.