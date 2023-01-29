Gölcük Belediyesine ait 23 ait işyeri satılacak

Belediyemizce 07/02/2023 tarih Salı günü saat 15.00 de Gölcük Belediye Başkanlığı Encümen Salonunda, Gölcük İlçesi Hisareyn rezerv alanında inşa edilmiş aşağıda nitelik ve evsafları belirtilen 23 adet işyerinin satışı 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 35/ a maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile ayrı ayrı ihale edilecektir.

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