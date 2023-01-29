29 Oca 2023 - 12:03- Gündem G: 29 Oca 2023 - 12:21

Gölcük Belediyesine ait 23 ait işyeri satılacak

İlan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Gölcük Belediyesine ait 23 ait işyeri satılacak
Gölcük Belediyesine ait 23 ait işyeri satılacak mask

Belediyemizce 07/02/2023 tarih Salı günü saat 15.00 de Gölcük Belediye Başkanlığı Encümen Salonunda, Gölcük İlçesi Hisareyn rezerv alanında   inşa edilmiş aşağıda nitelik ve evsafları belirtilen  23 adet işyerinin satışı 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 35/ a maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile ayrı ayrı ihale edilecektir.

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# ihale

29 Oca 2023 - 12:03 - Gündem

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