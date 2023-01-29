Saadet Partili Nurettin Çelik, Erdoğan için ne dedi?

Adaylıkla ilgili olarak Erdoğan’dan daha dürüst bir kişiyi bulamayabileceklerini dile getiren SP’li Çelik, “Bizim kişilerle bir sorunumuz yok. Bizim derdimiz sistemle” dedi.

Çelik’in bu sözlerinin Millet İttifakı cephesinden nasıl tepkiler alacağı merak ediliyor.