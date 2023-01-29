29 Oca 2023 - 12:45- Siyaset G: 29 Oca 2023 - 12:48

Saadet Partili Nurettin Çelik, Erdoğan için ne dedi?

Saadet Partisi’nden bir dönem Kocaeli İl Başkanlığı da yapan ve şu anda partide Bölge Sorumluluğu görevini yürüten Nurettin Çelik’in sosyal medya gündemine düşen bir videosu, yaptığı bir açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için ilginç ifadeler kullandı.
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Adaylıkla ilgili olarak Erdoğan’dan daha dürüst bir kişiyi bulamayabileceklerini dile getiren SP’li Çelik, “Bizim kişilerle bir sorunumuz yok. Bizim derdimiz sistemle” dedi.

Çelik’in bu sözlerinin Millet İttifakı cephesinden nasıl tepkiler alacağı merak ediliyor.

29 Oca 2023 - 12:45 - Siyaset

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