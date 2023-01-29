29 Oca 2023 - 13:07- Spor G: 29 Oca 2023 - 16:32

ANTALYA SERİK’TEN SON DAKİKA NOTLARI…

Kocaelispor’un az sonra başlayacak Serik maçını izlemek üzere Serik’te yaşayan İzmitliler stada akın etti. Bunlardan biri de Ersin Çelebi ve kızı Hilal ile ailesiydi. Antalya'ya ziyarete giden Çelebi ailesi ve dostları Kocaelispor formaları ile maça geldi.

Ömer Lütfi Çelik
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ANTALYA SERİK’TEN SON DAKİKA NOTLARI… mask
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ISI 16 DERECE
Serik’te hava beklendiği gibi 16 derece ve günlük güneşlik. Zemin ise mükemmele yakın bir görüntüde.
# Hava

29 Oca 2023 - 13:07 - Spor

Muhabir  Ömer Lütfi Çelik

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