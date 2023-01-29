ANTALYA SERİK’TEN SON DAKİKA NOTLARI…

ISI 16 DERECE
Serik’te hava beklendiği gibi 16 derece ve günlük güneşlik. Zemin ise mükemmele yakın bir görüntüde.
ISI 16 DERECE
Kocaelispor’un az sonra başlayacak Serik maçını izlemek üzere Serik’te yaşayan İzmitliler stada akın etti. Bunlardan biri de Ersin Çelebi ve kızı Hilal ile ailesiydi. Antalya'ya ziyarete giden Çelebi ailesi ve dostları Kocaelispor formaları ile maça geldi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.