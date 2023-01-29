29 Oca 2023 - 13:07- Spor

ANTALYA SERİK’TEN SON DAKİKA NOTLARI…

Kocaelispor’un az sonra başlayacak Serik maçını izlemek üzere Serik’te yaşayan İzmitliler stada akın etti. Bunlardan biri de Ersin Çelebi ve kızı Hilal ile ailesiydi. Antalya'ya ziyarete giden Çelebi ailesi ve dostları Kocaelispor formaları ile maça geldi.