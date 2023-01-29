29 Oca 2023 - 13:14- Spor G: 29 Oca 2023 - 16:31

Kocaelispor'un ilk 11'i belli oldu

2.Lig Kırmızı Grup temsilcimiz Kocaelispor, 14.00’te başlayacak maçta Serik Belediyespor takımına konuk olacak.

Kocaelispor'un ilk 11'i belli oldu mask

KOCAELİSPOR

35. GÖKHAN DEĞİRMENCİ
3. YALÇIN KILINÇ
5. DIOGO ALEKSIS ÖZÇAKMAK
7. CEM EKİNCİ
8. YUSUF CİHAT ÇELİK
9. OKAN EKEN
10. TAYFUN AYDOĞAN
18. MERT ÇÖLGEÇEN
19. ATİLA TURAN
32. MEHMET YILMAZ
27. EMRE NEFİZ

Yedekler
17. İSMET YUMAKOĞULLARI
2. ALİHAN KUBALAS
14. İLYAS KUBİLAY YAVUZ
20. MEHMET SAK
22. BEDİRHAN YILDIZ
11. HAZARHAN KARACA
25. SERHAT DOĞUKAN TAŞDEMİR
80. BEYKAN ŞİMŞEK
45. MESUT CAN TUNALI
48. MERTAN CANER ÖZTÜRK

Teknik Sorumlu
FIRAT GÜL
# Kocaelispor

29 Oca 2023 - 13:14 - Spor

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