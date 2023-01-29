Kocaelispor'un ilk 11'i belli oldu

35. GÖKHAN DEĞİRMENCİ
3. YALÇIN KILINÇ
5. DIOGO ALEKSIS ÖZÇAKMAK
7. CEM EKİNCİ
8. YUSUF CİHAT ÇELİK
9. OKAN EKEN
10. TAYFUN AYDOĞAN
18. MERT ÇÖLGEÇEN
19. ATİLA TURAN
32. MEHMET YILMAZ
27. EMRE NEFİZ
Yedekler
17. İSMET YUMAKOĞULLARI
2. ALİHAN KUBALAS
14. İLYAS KUBİLAY YAVUZ
20. MEHMET SAK
22. BEDİRHAN YILDIZ
11. HAZARHAN KARACA
25. SERHAT DOĞUKAN TAŞDEMİR
80. BEYKAN ŞİMŞEK
45. MESUT CAN TUNALI
48. MERTAN CANER ÖZTÜRK
Teknik Sorumlu
FIRAT GÜL
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.