İzmit Sanayi Mahallesi, Sanayi durağında halk otobüsü bekleyen Emre Şen adlı vatandaş, bu sabah Hat 24’ten şikayetçi oldu. Gazetemizi arayan Emre Şen, “ Ben özel bir hastanede hemşir olarak çalışıyorum. Gölcük’te oturuyorum, Umuttepe’ye gitmek için sabah otobüse bindim, Sanayi durağında indim. Umuttepe’ye gitmek için hat 24’ü bekledim… Hat 24 nolu halk otobüsü saat 09.40’da geldi, durağa uğramadan bastı gitti, saat 09.55’te başka bir otobüs geldi, o da durmadan gitti, arkasından el ettim, yine durmadı. Buna bir anlam veremedim. Böyle bir sorumsuzluk olur mu? Ayrıca bazı halk otobüsü şoförleri navigasyonlarını açmıyor, navigasyonlarını da açmadıkları için, cep telefonundan halka otobüslerinin nerede olduğunu göremiyoruz” diyerek tepkisini dile getirdi.
29 Oca 2023 - 13:19- Gündem Güncelleme: 29 Oca 2023 - 13:22
HAT 24 NOLU HALK OTOBÜSÜNDEN ŞİKAYET VAR
Sanayi durağında 24 nolu halk otobüsü bekleyen bir özel hastanede çalışan hemşir, 09.40 ve 09.55 nolu halk otobüslerinin durakta durmadığını söyledi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.