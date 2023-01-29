HAT 24 NOLU HALK OTOBÜSÜNDEN ŞİKAYET VAR

İzmit Sanayi Mahallesi, Sanayi durağında halk otobüsü bekleyen Emre Şen adlı vatandaş, bu sabah Hat 24’ten şikayetçi oldu. Gazetemizi arayan Emre Şen, “ Ben özel bir hastanede hemşir olarak çalışıyorum. Gölcük’te oturuyorum, Umuttepe’ye gitmek için sabah otobüse bindim, Sanayi durağında indim. Umuttepe’ye gitmek için hat 24’ü bekledim… Hat 24 nolu halk otobüsü saat 09.40’da geldi, durağa uğramadan bastı gitti, saat 09.55’te başka bir otobüs geldi, o da durmadan gitti, arkasından el ettim, yine durmadı. Buna bir anlam veremedim. Böyle bir sorumsuzluk olur mu? Ayrıca bazı halk otobüsü şoförleri navigasyonlarını açmıyor, navigasyonlarını da açmadıkları için, cep telefonundan halka otobüslerinin nerede olduğunu göremiyoruz” diyerek tepkisini dile getirdi.