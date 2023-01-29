ÇYDD’den üyelerine vefa!

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Kocaeli Şubesi, Adalet ve Demokrasi Haftasında, KYÖD’de 20 yılını dolduran üyelerine plaket takdim etti. Programa İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu, CHP Milletvekili Aday Adayı Songül Kaya, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) İzmit, Huzurevi Derneği, Kerem Derneği, Spastik Çocuklar Derneği ve TÜKD üyeleri ve gönüllüleri katılım sağladı.

UĞUR MUMCU DA ANILDI

Törende konuşan ÇYDD Kocaeli Şube Başkanı Meral Dönmez, Adalet ve Demokrasi Haftasının önemine değindi. Uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitiren gazeteci yazar Uğur Mumcu’yu da vefat yıl dönümünde anan Dönmez, O’nun Atatürk ilke ve devrimlerini benimsediğini, tam bağımsız ve laik Türkiye’ye olan bağlı olduğunu vurguladı.

ATATÜRK VE SAYLAN VURGUSU

Dönmez konuşmasında, “Derneğimiz 1989 yılında Atatürk ilke ve devrimlerini korumak ve yaygınlaştırmak amacıyla kuruldu. Bu hedefte çalışmalarını ara vermeden devam ettirmektedir. Mustafa Kemal Atatürk ve Türkan Saylan’ın açtıkları yolda yürümeye devam edeceğiz” dedi. Konuşmasının devamında derneğin yapmış olduğu etkinlik, proje ve çalışmalardan da kısaca bahsetti. Konuşmaların ardından 10. Yıl Marşı tüm katılımcılar tarafından coşkuyla söylendi. Dernekte 20 yılını dolduran üyelere yönetim kurulu ile birlikte plaketleri takdim edildi.

PLAKET ALAN ÜYELER

Ahmet KAVURMACIOĞLU

Ayfer ANAR

Ayten UĞURAL

BehiceKAHRAMAN

Fehmi Bayram KURŞUN

Füsun İSKEÇE

Gönül Zehra BALKIR

Gülizar KÜÇÜKŞENGÜL

Gülseren DUMAN

Gülümser AYHAN

GülzeminAKKOYUN

Güner BUDAK

Hale UZAN

Hilal EMİNOĞLU

Hülya Emine YEĞİNSOY

Leyla TUFAN

Makbule ÖZAK

Nadide SEVİNÇ

Neriman ÖZDEMİR

NezihaYILMAZ

NurhayatYÜKSEL

Türkan UYSAL

Venüs AKDAĞ

Yurdanur EĞRİKAVUK

Zeynep Lütfiye AKKAŞ