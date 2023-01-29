ÇYDD’den üyelerine vefa!

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Kocaeli Şubesi, Adalet ve Demokrasi Haftasında, KYÖD’de 20 yılını dolduran üyelerine plaket takdim etti. Programa İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu, CHP Milletvekili Aday Adayı Songül Kaya, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) İzmit, Huzurevi Derneği, Kerem Derneği, Spastik Çocuklar Derneği ve TÜKD üyeleri ve gönüllüleri katılım sağladı.
UĞUR MUMCU DA ANILDI
Törende konuşan ÇYDD Kocaeli Şube Başkanı Meral Dönmez, Adalet ve Demokrasi Haftasının önemine değindi. Uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitiren gazeteci yazar Uğur Mumcu’yu da vefat yıl dönümünde anan Dönmez, O’nun Atatürk ilke ve devrimlerini benimsediğini, tam bağımsız ve laik Türkiye’ye olan bağlı olduğunu vurguladı.
ATATÜRK VE SAYLAN VURGUSU
Dönmez konuşmasında, “Derneğimiz 1989 yılında Atatürk ilke ve devrimlerini korumak ve yaygınlaştırmak amacıyla kuruldu. Bu hedefte çalışmalarını ara vermeden devam ettirmektedir. Mustafa Kemal Atatürk ve Türkan Saylan’ın açtıkları yolda yürümeye devam edeceğiz” dedi. Konuşmasının devamında derneğin yapmış olduğu etkinlik, proje ve çalışmalardan da kısaca bahsetti. Konuşmaların ardından 10. Yıl Marşı tüm katılımcılar tarafından coşkuyla söylendi. Dernekte 20 yılını dolduran üyelere yönetim kurulu ile birlikte plaketleri takdim edildi.
PLAKET ALAN ÜYELER
Ahmet KAVURMACIOĞLU
Ayfer ANAR
Ayten UĞURAL
BehiceKAHRAMAN
Fehmi Bayram KURŞUN
Füsun İSKEÇE
Gönül Zehra BALKIR
Gülizar KÜÇÜKŞENGÜL
Gülseren DUMAN
Gülümser AYHAN
GülzeminAKKOYUN
Güner BUDAK
Hale UZAN
Hilal EMİNOĞLU
Hülya Emine YEĞİNSOY
Leyla TUFAN
Makbule ÖZAK
Nadide SEVİNÇ
Neriman ÖZDEMİR
NezihaYILMAZ
NurhayatYÜKSEL
Türkan UYSAL
Venüs AKDAĞ
Yurdanur EĞRİKAVUK
Zeynep Lütfiye AKKAŞ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Emekli - İyiki varsınız.Ögrencilere yaptığınız
katkıdan dolayı sizleri kutlarim.Allah
ne muradınız varsa versin.iyilik iyidir.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.