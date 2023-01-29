29 Oca 2023 - 13:55- Spor G: 29 Oca 2023 - 13:58

FIRAT GÜL: “Taraftarın bizde bir emaneti var, onu geri vereceğiz

Kocaelispor Teknik Direktörü Fırat Gül, maç öncesinde önemli bir açıklama yaptı.

FIRAT GÜL: “Taraftarın bizde bir emaneti var, onu geri vereceğiz mask

Gül, “Taraftarın bizde bir emaneti var, onu geri vereceğiz” diyerek 1.Lig’den düşülmesi olayını gündeme getirdi. Bu anlamlı mesaj taraftarı duygulandırdı. Gül ayrıca “Rakibimiz karşısında tabii ki planlı bir oyun sistemiz olacak ve bu sistemle kazanacağız. Serik kolay rakip değil ama önemli olan bizim oyun planımızdır” dedi.

29 Oca 2023 - 13:55 - Spor

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