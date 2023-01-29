İlim Yayma Cemiyeti kongresine AKP'liler akın etti

"Devletin üst düzey yöneticileri İlim Yaymanın tezgahından geçmiştir"

İlim Yayma Cemiyeti Kocaeli Şubesi Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Mevcut başkanının yeniden aday olduğu kongreye iktidar milletvekilleri ve parti yöneticileri akın etti

İlim Yayma Cemiyeti Kocaeli Şubesi Olağan Genel Kurulu bugün cemiyetin İzmit’te bulunana Hasan Basri Erkek Öğrenci Yurdunda yapıldı. Mevcut Başkan Feyzi Utaş’ın yeniden aday olduğu kongreye Başbakan eski Yardımcısı AKP Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, AKP Kocaeli Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Cemil Yaman, Sami Çakır, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Cumhurbaşkanlığı Etik Kurulu Üyesi İbrahim Karaosmanoğlu, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Körfez eski Belediye Başkanı İsmail Baran, AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral ve cemiyet üyeleri katıldı.

“GÜCÜMÜZ YETTİĞİNCE YETİŞMEYE ÇALIŞIYORUZ”

Kongrenin açılış konuşmasını mevcut başkan ve aday Feyzi Utaş yaptı. Utaş konuşmasında “Yaklaşık 1000 talebeye hizmet eden yurtlarımız bulunduruyor. Bu yurtları hayırsever vatandaşlarımız ve belediyemizin katkıları ile yaptık. Burada sadece otelcilik yapmıyoruz, öğrencilerimizi hayata hazırlıyoruz. Çalışmalarımızı yaparken yaklaşık 15 komisyon kuruldu. Gücümüz yettiğince insanlara yetişmeye çalışıyoruz. Bugün Diriliş kampımızda 500 öğrencimiz bulunmakta. Kampta eğitimlerini sürdürmekte. Bu kamplar yapan başkanlarımızdan Allah razı olsun. Gerçekten büyük bir imkan” ifadelerini kullandı.

“İMAM HATİP’TEN MEZUN OLANLARIN YÜZDE 70’İ İMAMLIK YAPAMAZ”

Utaş'ın ardından sözü alan Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Hayırlı işlerde ön açıcı olun” dedi. Kendisinin de İlim Yayma Cemiyeti sayesinde okuduğunu ifade eden Karaosmanoğlu, “İstanbul’da bir sınava girdim. İlim Yayma Cemiyetinin yatılı sınavını kazanamamıştım. Daha sonra destek oldular, Isparta İmam Hatip’e giderek okudum. Bir küçük yol gösterme hayra sebep oldu. Yaptığımız işleri asla değersiz görmeyelim. Burada emek veren kardeşlerimi tebrik ediyorum. Aile olarak bir vakfımız var. Karaosmanoğlu Eğitim Vakfı diye. Bir camii yaptırdık, bir de Kız imam hatip ortaokulu yaptırdık. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun bu konuda Türkiye’nin önünü açtı. Daha güzellerini yapabiliriz. İmam hatipten mezun olan öğrencilerin yüzde 70’i imamlık yapamaz. O yüzden özel eğitimler önemli” ifadelerini kullandı.

“HEPİMİZİN CEMİYETİ”

Daha sonra kürsüye çıkan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmaz, “Yüzbinlerce öğrenciye desek olmuş bu güzel müesseseye destek veren ve devam ettirecek olanlardan Allah razı olsun. İlim Yayma Cemiyeti hepimizin cemiyeti. Hepimize ne görev düşüyor, onu değerlendirmemiz lazım. Burada bir eksiklik gördüğümüzde bunu kendimize sormalıyız. Üniversite hayatım boyunca 4 yıl İlim Yayma Cemiyeti’nin yurdunda kaldım” ifadelerini kullanarak cemiyete çalışmalarında başarılar diledi.

“BİZLERİ BUGÜNLERE TAŞIDINIZ”

Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman yaptığı konuşmada, “Öncelikle iyi ki varsınız. İyi ki İlim Yayma Cemiyeti kurulmuş. 324 yıl önce bugünlerde duraklama ve gerileme dönemine girmiş bu medeniyetin, müntesibi olan bu millet Allah’ın izni ile ve sizin gibi kurumların çabasıyla, öncüler olarak, bedel ödeyerek bugünlere bizleri taşıdınız. Bizim Türkiye ruhu dediğimiz, Türkiye yüzyılı dediğimiz yüzyıl medeniyetimizin diriliş ve yükseliş yüzyılı olacak. Türkiye Ruhu dediğimizi Yüzyılın medeniyetimize güzellikler getirmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

“İLİM YAYMA CEMİYETİNİN DESTEĞİNİ ALAN İSİMLERLE OLDU”

Daha sonra kürsüye çıkan Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, “Çok önemli bir cemiyet ile beraberiz. 20 yıldır bu ülkede yapılan her hayırlı hizmet, İlim Yayma Cemiyetinde yetişmiş, buranın desteğini almış şahsiyetlerin emeği ile yapıldı. Onların liderliği ile bu hizmetleri görüyoruz. 20 yılda tanınan, bilinen, dünyada örnek gösterilen, özellikle mazlum coğrafyalarda Türkiye’nin liderliği dünyanın daha iyi yerlere gelineceğine inanılan bir süreçteyiz. Bu nasıl oldu? İlim Yayma Cemiyetinin desteğini alan şahsiyetlerle oldu. Bunları yakinen tanıyoruz. Hem siyasette ve hem bürokraside var. Her yerde yerelde bu ahlakı almış şahsiyetler ile olmuştur. Ahlaken, dinen tarihini bilen, geleceğe ilimle adım atabilecek bir nesille yola devam edilecek.

“DAHA AHLAKLI BİR NESİLE İHTİYAÇ VAR”

Son geldiğimiz yıllarda neyi tartışıyoruz? Her türlü maddi imkan var ama ahlaken daha edebin olması gerektiğini, daha edepli, daha ahlaklı, daha geleceğini bilen bir nesle ihtiyacımız olduğunu konuşuyoruz. Eksik kalan kısmı konuşuyoruz. Bu yüzden İlim Yayma Cemiyetinin varlığı çok önemli. Esas İlim Yayma Cemiyeti bu dönemde bize lazım. Maddi kısım en kolayı. Yurtlara gidiyorum, gönüllü olarak çalışan kardeşlerimizi görüyorum. Büyük binalar yapabilirsiniz, paralar akıtabilirsiniz, çeşitli imkanları sağlayabilirsiniz ama bunu insanların gönüllerine yetiştirmek en zor kısmı. İletişimin bu kadar yaygın olduğu bu dönem, bozulmanın da olduğu bir dönem” dedi.

“DEVLETİN ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİ İLİM YAYMANIN TEZGAHINDAN GEÇMİŞTİR”

Son konuşması Milletvekili İlyas Şeker ise, “Sivil toplum örgütleri gerçekten önemli. Bu ülkenin en önemli sigortasıdır. Onlar ne kadar güçlü olursa bu millet de o kadar ayakta kalır. Üniversite yıllarında İlim Yayma Cemiyeti ile tanıştım. Bugün devletin üst düzeydeki yöneticilerin büyük bir kısmı İlim Yayma Cemiyeti’nin tezgahından geçmiş olan arkadaşlarımız. Gerçekten bu STK’ları desteklememiz lazım. Gençleri yetiştiren kurumlar ve kuruluşlardır. Milli Eğitim Müdürümüzü burada görüyorum. Milli eğitim alanında çok güzel hizmetler yapıldı. Kur’an-ı Kerim ve Siyer dersleri artık seçmeli ders olarak sunuluyor. Mutlaka çocuklarımızın siyer ve kuran kursu derslerini seçmeleri için teşvik etmemiz lazım” şeklinde konuştu.

FEYZİ UTAŞ’IN YÖNETİMİ

Feyzi Utaş

Doğan Erol

Süleyman Büyükşahin

Hasan Yılmaz

Ali Fazıl Demir

Mustafa Akdoğan

Ramazan Kocabıyık

Denetim kurulu

Hayrettin Ünlü

Salih Çakım

Muhammed Ergin